Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:02, 29 Mayıs 2017 Pazartesi
Güncel
18:48, 29 Mayıs 2017 Pazartesi

  • Paylaş
Dink cinayetine ilişkin üçüncü iddianame kabul edildi
Dink cinayetine ilişkin üçüncü iddianame kabul edildi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Hrant Dink cinayetine ilişkin hazırlanan üçüncü iddianame kabul edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hrant Dink cinayetine ilişkin, FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler ve jandarma görevlilerinin de aralarında bulunduğu 51 şüpheli hakkında hazırlanan üçüncü iddianamenin, ana davayla birleştirilme talebiyle gönderildiği İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle ikinci kez iade işlemine savcılıkça yapılan itiraz kabul edildi.

Hrant Dink cinayetine ilişkin hazırlanan üçüncü iddianame, 25 Nisan'da ana davayla birleştirilme talebiyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Dink cinayeti davasının görüldüğü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, bazı şüphelilere yönelik eylemler ve iddialara ilişkin eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle iddianameyi soruşturma savcısı Gökalp Kökçü'ye 10 Mayıs'ta iade etti.

Bunun üzerine savcılık, iddianameyi ele alıp ilk gönderildiğinde şüpheli olarak yer alan ve ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve ''kasten öldürme'' suçlarından cezalandırılması istenen Osman Kırçalı hakkında takipsizlik kararı verdi. Ayrıca şüpheliler Tevfik Cantürk, Önder Araz, Hüseyin Yılmaz, Cevat Eser ve Adnan Acar hakkında eksik olan hususları da iddianameye ekleyerek yeniden gönderdi.

İddianameyi yeniden incelemeye alan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, bazı eksikliklerin halen giderilmediğini belirterek 26 sayfalık iade gerekçesi hazırlayıp, iddianameyi ikinci kez 24 Mayıs'ta savcılığa geri gönderdi. Bunun üzerine savcılık, ikinci iade kararına aynı gün itiraz etti. 

İtirazı ilk önce kendi mahkemesi olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirerek, reddine karar verdi. Bunun üzerine itiraz son nihai kararı vermek üzere bir üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi ise savcılığın itirazının yasal ve yerinde olduğunu belirterek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin iade kararının kaldırılmasına karar verdi.

Bu kararla Dink cinayetine ilişkin hazırlanan üçüncü iddianame kabul edilmiş oldu. Yeni iddianamede, şüpheli sayısı 50'ye düşerken, mahkeme heyetinin iadesinde yer alan şüphelilere ilişkin bazı iddiaların da yeni iddianamede yer aldığı öğrenildi.



İlgili Konular Hrant Dink Dink cinayeti
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Akar'ın cevabı Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunda
Akar'ın cevabı Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunda

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunca yöneltilen sorulara ilişkin cevap metni komisyona ulaştı
İzmir'i sel götürdü FOTO
İzmir'i sel götürdü | FOTO

İzmir'de akşam saatlerinde ani bastıran sağanak nedeniyle bazı evleri, yolları ve alt geçitleri su bastı
Dink cinayetine ilişkin üçüncü iddianame kabul edildi
Dink cinayetine ilişkin üçüncü iddianame kabul edildi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Hrant Dink cinayetine ilişkin hazırlanan üçüncü iddianame kabul edildi
HDP Milletvekili Besime Konca tutuklandı
HDP Milletvekili Besime Konca tutuklandı

Terör soruşturması kapsamında tutuklu yargılandığı davada tahliye edildikten sonra savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan HDP Siirt Milletvekili Konca tutuklandı
AK Parti'nin A takımı belli oldu
AK Parti'nin A takımı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK toplantısında yeni MYK üyeleri belli oldu. AK Parti'nin MYK'sında AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım oldu
Kadirli İlçe Garnizon Komutanı gözaltına alındı
Kadirli İlçe Garnizon Komutanı gözaltına alındı

Ankara'da yürütülen bir FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kadirli İlçe Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Personel Albay Eşsiz'in Başkent'e götürüleceği öğrenildi
Tunceli'de 500 kilogramlık el yapımı patlayıcı imha edildi
Tunceli'de 500 kilogramlık el yapımı patlayıcı imha edildi

Tunceli Valiliği yaptığı açıklamada, "Nazımiye-Tunceli karayolu 10. kilometresi Tanrıverdi mahallesi bölgesinde karayolu üzerindeki menfez içerisine yerleştirilmiş 10 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisinde, toplamda 500 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, 200 metre kablo bağlantılı patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiştir" dedi
Türk akademisyenlerin bildirisi ABD'de ilgi uyandırdı
Türk akademisyenlerin bildirisi ABD'de ilgi uyandırdı

ARVO-2017 Kongresi'nde, UÜ'den Prof. Dr. Ahmet Ali Yücel, Doç. Dr. Budak ve Uzm. Dr. Kıvanç ile Anadolu Üniversitesinden Prof. Dr. Kıvanç'ın hazırladığı bildiri "Hot Topic" unvanına layık görüldü
Yasin Börü davasının gerekçeli kararı açıklandı
Yasin Börü davasının gerekçeli kararı açıklandı

Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani bahanesiyle Yasin Börü ve üç arkadaşının öldürülmesiyle ilgili ilişkin Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararı açıklandı
Müftülükten hırsızlık güvenlik kamerasında
Müftülükten hırsızlık güvenlik kamerasında

Karabük Müftülüğüne giren kişinin 5 bin lira tutarındaki bağış parasını çalması güvenlik kameralarına yansıdı
Kurtulmuş'tan 'kıdem tazminatı ve emeklilik' açıklaması
Kurtulmuş'tan 'kıdem tazminatı ve emeklilik' açıklaması

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Numan Kurtulmuş, kıdem tazminatı reformunun olgunlaşma aşamasında olduğunu söyledi. Kurtulmuş, emeklilik yaşının yukarı çekilmesine yönelik bir çalışma ise olmadığını belirtti.
Batının verdiği silahlar mağaralardan çıkıyor
Batının verdiği silahlar mağaralardan çıkıyor

Şırnak'ın Biliç tepe bölgesinde operasyon gerçekleştiren güvenlik güçleri, İsveç menşeli iki TAS roketi ile iki 60 milimetrelik havan ve mühimmatlarını ele geçirdi
Afet Farkındalık Merkezi için tanıtım filmi hazırlandı
Afet Farkındalık Merkezi için tanıtım filmi hazırlandı

AFAD, başta gençler ve çocuklar olmak üzere tüm halkın deneyimleyerek öğrenme ve oyunlaştırma yöntemleriyle afetlere karşı farkındalığını artırmak amacıyla açılacak Afet Farkındalık Merkezi için tanıtım filmi hazırladı
101 komiser yardımcısına gözaltı kararı
101 komiser yardımcısına gözaltı kararı

Ankara'da son dakika komiser operasyonu: 101 kişi için gözaltı kararı var
Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılması davasında 2 hafta
Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılması davasında 2. hafta

Akademinin 2012'deki giriş sınavı sorularının FETÖ üyelerine verilmesine ilişkin 80 kişinin yargılandığı davanın ikinci haftasının ilk duruşması, "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanmak isteyen tutuksuz sanıkların savunmalarıyla başladı
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu,Çankaya Köşkü'nde toplandı

Haberler

Dink Davası'nda Dinç'in çapraz sorgusu sürüyor
Dink Davası'nda Dinç'in çapraz sorgusu sürüyor

'Dink cinayeti devleti zora sokmak için yapıldı'
Dink cinayeti devleti zora sokmak için yapıldı'

Dink'i vuran Ogün Samast'ı altı istihbaratçı gözlemiş
Dink'i vuran Ogün Samast'ı altı istihbaratçı gözlemiş

Dink cinayetinin ‘kayıp görüntü’sü 10 kez kopyalanmış
Dink cinayetinin kayıp görüntü sü 10 kez kopyalanmış

Dink'in avukatından takipsizlik kararına itiraz
Dink'in avukatından takipsizlik kararına itiraz

Dink cinayetinde tutuklanması istenen polis serbest
Dink cinayetinde tutuklanması istenen polis serbest

Sabri Uzun: Dink istihbaratı benden gizlendi
Sabri Uzun Dink istihbaratı benden gizlendi

Hrant Dink davasında birleştirme talebine ret
Hrant Dink davasında birleştirme talebine ret






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 