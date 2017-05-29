Dink cinayetine ilişkin üçüncü iddianame kabul edildi

Hrant Dink cinayetine ilişkin, FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler ve jandarma görevlilerinin de aralarında bulunduğu 51 şüpheli hakkında hazırlanan üçüncü iddianamenin, ana davayla birleştirilme talebiyle gönderildiği İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle ikinci kez iade işlemine savcılıkça yapılan itiraz kabul edildi.
Hrant Dink cinayetine ilişkin hazırlanan üçüncü iddianame, 25 Nisan'da ana davayla birleştirilme talebiyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Dink cinayeti davasının görüldüğü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, bazı şüphelilere yönelik eylemler ve iddialara ilişkin eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle iddianameyi soruşturma savcısı Gökalp Kökçü'ye 10 Mayıs'ta iade etti.
Bunun üzerine savcılık, iddianameyi ele alıp ilk gönderildiğinde şüpheli olarak yer alan ve ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve ''kasten öldürme'' suçlarından cezalandırılması istenen Osman Kırçalı hakkında takipsizlik kararı verdi. Ayrıca şüpheliler Tevfik Cantürk, Önder Araz, Hüseyin Yılmaz, Cevat Eser ve Adnan Acar hakkında eksik olan hususları da iddianameye ekleyerek yeniden gönderdi.
İddianameyi yeniden incelemeye alan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, bazı eksikliklerin halen giderilmediğini belirterek 26 sayfalık iade gerekçesi hazırlayıp, iddianameyi ikinci kez 24 Mayıs'ta savcılığa geri gönderdi. Bunun üzerine savcılık, ikinci iade kararına aynı gün itiraz etti.
İtirazı ilk önce kendi mahkemesi olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirerek, reddine karar verdi. Bunun üzerine itiraz son nihai kararı vermek üzere bir üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi ise savcılığın itirazının yasal ve yerinde olduğunu belirterek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin iade kararının kaldırılmasına karar verdi.
Bu kararla Dink cinayetine ilişkin hazırlanan üçüncü iddianame kabul edilmiş oldu. Yeni iddianamede, şüpheli sayısı 50'ye düşerken, mahkeme heyetinin iadesinde yer alan şüphelilere ilişkin bazı iddiaların da yeni iddianamede yer aldığı öğrenildi.
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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Hrant Dink cinayetine ilişkin hazırlanan üçüncü iddianame kabul edildi
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