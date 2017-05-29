Özbekistan'daki İpek ve Baharat Festivali sona erdi | FOTO

Özbekistan'ın tarihi Buhara kentinde 16'ncı Uluslararası İpek ve Baharat Kültür Festivali sona erdi.
Bu yıl 16'ncısı düzenlenen festivale aralarında Türkiye'nin de bulunduğu dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda davetli katıldı. Festivale Buhara halkının yanı sıra ülkenin diğer bölgelerinden vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.
Şehrin tarihi bölgesinde yapılan festivalde, ülkede üretilen çeşitli ipek kumaşlar ve baharat çeşitleri sergilendi.
Üç gün boyunca devam eden festival kapsamında geleneksel milli ve yöresel giysiler geçidi, kentin çeşitli yerlerinde halk oyunları ve dans gösterileri, horoz ve koç dövüşleri düzenlendi. Geleneksel Özbek giysileri defilesi ve el sanatları örneklerinin sergilendiği festival kapsamında ayrıca Özbek cambazlık sanatı ustalarının gösterileri izleyicilere coşkulu anlar yaşattı.
Festival çerçevesinde geleneksel Özbek pilavı aşçıları yarışması düzenlendi. Yarışmada en iyi Özbek pilavı aşçıları çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.
Tarihi İpek Yolu'ndaki Buhara'da yeniden turizmin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlayan festival, ülkedeki ünlü sanatçıların katıldığı gala konseriyle sona erdi.
Özbekistan'ın kenti Buhara'da, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16'ncı Uluslararası İpek ve Baharat Kültür Festivali sona erdi
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