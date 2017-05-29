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05:43, 30 Mayıs 2017 Salı
Orta Asya
Güncelleme: 04:30, 30 Mayıs 2017 Salı

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Özbekistan'daki İpek ve Baharat Festivali sona erdi | FOTO
Özbekistan'daki İpek ve Baharat Festivali sona erdi | FOTO

Özbekistan'ın kenti Buhara'da, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16'ncı Uluslararası İpek ve Baharat Kültür Festivali sona erdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Özbekistan'ın tarihi Buhara kentinde 16'ncı Uluslararası İpek ve Baharat Kültür Festivali sona erdi.

Bu yıl 16'ncısı düzenlenen festivale aralarında Türkiye'nin de bulunduğu dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda davetli katıldı. Festivale Buhara halkının yanı sıra ülkenin diğer bölgelerinden vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Şehrin tarihi bölgesinde yapılan festivalde, ülkede üretilen çeşitli ipek kumaşlar ve baharat çeşitleri sergilendi.

ÖZBEK PİLAVI AŞÇILARI YARIŞMASI DÜZENLENDİ

Üç gün boyunca devam eden festival kapsamında geleneksel milli ve yöresel giysiler geçidi, kentin çeşitli yerlerinde halk oyunları ve dans gösterileri, horoz ve koç dövüşleri düzenlendi. Geleneksel Özbek giysileri defilesi ve el sanatları örneklerinin sergilendiği festival kapsamında ayrıca Özbek cambazlık sanatı ustalarının gösterileri izleyicilere coşkulu anlar yaşattı.

Festival çerçevesinde geleneksel Özbek pilavı aşçıları yarışması düzenlendi. Yarışmada en iyi Özbek pilavı aşçıları çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Tarihi İpek Yolu'ndaki Buhara'da yeniden turizmin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlayan festival, ülkedeki ünlü sanatçıların katıldığı gala konseriyle sona erdi.



İlgili Konular Özbekistan İpek ve Baharat Festivali 6'ncı Uluslararası İpek ve Baharat Kültür Festival
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Özbekistan'daki İpek ve Baharat Festivali sona erdi FOTO
Özbekistan'daki İpek ve Baharat Festivali sona erdi | FOTO

Özbekistan'ın kenti Buhara'da, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16'ncı Uluslararası İpek ve Baharat Kültür Festivali sona erdi
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