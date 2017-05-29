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Dünyada Ramazan
Güncelleme: 03:26, 30 Mayıs 2017 Salı

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İHH'dan Kosovalı gazi ve şehit ailelerine gıda yardımı
İHH'dan Kosovalı gazi ve şehit ailelerine gıda yardımı

İHH'nın Ramazan vesilesiyle, 104 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı kapsamında, Kosovalı 200 gazi ve şehit ailesine yardımda bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın, Ramazan ayı vesilesiyle Kosovalı 200 gazi ve şehit ailesine gıda yardımında bulunduğu bildirildi.

Ramazan ayında 104 ülkede gıda paketi dağıtımı yapan İHH, bu kapsamda Kosova'nın başkenti Priştine yakınlarındaki Kosova Ovası beldesinde 200 gazi ve şehit ailesine gıda paketi dağıttı.

İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay yaptığı açıklamada, Ramazanın iyilik ve yardım ayı olduğunu belirterek, Kosova'nın yanı sıra Balkanlarda on ülke ve bölgede yardımların dağıtımına başlandığını söyledi.

Kosova'da Prizren, Mamuşa, Priştine, Yakova ve Rahoveç bölgelerinde 2 bin aileye ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Atalay, yardımlar kapsamında ayrıca bin kişiye iftar vermeyi ve 500 yetime bayramlık kıyafet hediye etmeyi planladıklarını ifade etti.

"BİZ HER ZAMAN DOST ÜLKE TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ"

Kosova'daki Savaş Malulleri Derneği Kosova Ovası Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Nusret Azemi de yardımları için İHH'ya teşekkür ederek, Türkiye'nin bu destekleri sadece ramazanlarda değil, geçmişte de yaptığını ifade etti.

İHH'nın Kosovalı eski askerleri savaş sonrasında Türk hastanelerinde tedavi ettirdiğini hatırlatan Azemi, "Biz her zaman dost ülke Türkiye'ye minnettar olduk." dedi.

İHH, Ramazan etkinlikleri kapsamında Kosova'nın yanı sıra Arnavutluk, Makedonya, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan'da da iftar programları düzenleyecek.

İHH aynı gün Ustrumca'da kumanya dağıtımı da gerçekleştirdi.



İlgili Konular Kosovalı gazi ve şehit aileleri İHH ramazan
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