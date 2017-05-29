İzmir'i sel götürdü | FOTO

İzmir'de kuvvetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde ani bastıran sağanak nedeniyle bazı evleri, yolları ve alt geçitleri su bastı.
Sabah saatlerinden itibaren kentin bazı bölgelerinde hafifçe başlayan yağmur öğleden sonra yerini dolu ve kuvvetli sağanağa bıraktı.
Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafik durma noktasına geldi, bazı vatandaşlar ise ayakkabılarını çıkararak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Kemer Alt Geçidi'nde biriken sular nedeniyle geçit trafiğe kapandı. İtfaiye ekipleri, alt geçitte mahsur kalan araçları ve sürücüleri kurtardı.
Minibüsüyle Kemer Alt Geçidi'nde mahsur kalan Ahmet Kıyak, "Bir anda bastırdı, burası su doldu yavaş yavaş geçerken, motor su aldı, halimizi görüyorsunuz perişan olduk." ifadelerini kullandı.
Konak'taki Cengiz Topel Mahallesi'nde sağanağın etkisiyle yağmur sularının taşıdığı kumlar caddeye doldu. Çok sayıda araç toprağa gömüldü. Vatandaşlar araç içinde mahsur kalan insanları kurtarmaya çalıştı.
Konak ilçesine bağlı Boğaziçi semtinde de bazı evleri su bastı, vatandaşlar evlerindeki suyu tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti.
Levent Caddesi'nde bulunan bir evin bahçe duvarı sel suları nedeniyle yıkıldı. Evde bulunan 3 kadın boğulmak üzere iken yakınları tarafından son anda kurtarıldı.
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadınların tedavileri sürüyor.
Evleri su altında kalan Mikail Çamlı, yağmurun aniden bastırdığını belirterek, "Sel, komşunun bahçesinde afet gibi geldi, duvar yıkılınca biz burada müdahale etmeye çalışıyorduk. Eşim, annem ve kardeşim, suyun içinde kaldı bir anda. Onlara müdahale ederken kapılar kapandı, su içerde kaldı. Burası göl haline geldi, yaşam mücadelesi verdik." dedi.
Annesi Rasime Çamlı, eşi Leman Çamlı ve kardeşi Halide Serbest'in su yuttuğunu ve çağırdıkları ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığını aktaran Çamlı, "Bilmiyoruz durumlarını. Su benim belimdeydi, 1 metreden fazlaydı, zaten duvarlarda izi var. Evin içi su doldu, 1,5 metreye yakındı, boğulacaklardı. Buraya müdahale olması lazım. Bahçe su dolunca duvar patladı. Duvar patlayınca bizim burasını su aldı. Eşim suya düştü." diye konuştu.
İzmir'in Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın girişindeki Anafartalar Caddesi'ndetıkanan rögarlar nedeniyle esnaf, iş yerlerini su basmaması için mücadele etti. İtfaiye ve İZSU ekiplerinden yardım isteyen esnaflar, ekipler gelmeyince, kendi imkanlarıyla yağmur suyunu engellemeye çalıştı. Esnaflar müşterilerinin suya batmadan ilerleyebilmesi için taburelerden köprü yaptı. Su dolu caddeden geçen vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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İzmir'de akşam saatlerinde ani bastıran sağanak nedeniyle bazı evleri, yolları ve alt geçitleri su bastı
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