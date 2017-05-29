PYD'nin sınıra astığı Suriye ve Rus bayrağı sayısı arttı

Kilis'in karşı tarafında PYD'nin kontrolündeki bölgeye çekilen ve silahlı kişiler tarafından korunan Rus ve Suriye bayraklarının sayısı arttırıldı.
Kilis'e bağlı Demirışık ve Akçabağlar köylerinin karşısında yer alan Halep'in Afrin ilçesi sınır hattına asılan ve silahlı kişiler tarafından yanında nöbet tutulan Rus ve Suriye bayraklarının sayısının arttırıldığı görüldü.
Belirli mesafelerle asılan ve yanında askeri radar cihazı bulunan bayraklar, sınır köylerinden çıplak gözle görülebiliyor.
Öte yandan, güvenlik duvarı çalışmalarının devam ettiği Türkiye-Suriye sınır hattında güvenlik güçleri de bölgedeki önlemlerini arttırdı.
Yerel kaynaklar, bayrakların bölgenin kontrolünü elinde bulunduran PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'yi korumak amacıyla asıldığını belirtiyor.
Bayraklar, 11 Mayıs'ta PYD tarafından asılmıştı.
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PYD/PKK'nın kontrolündeki Halep'in Afrin ilçesi sınır hattına asılan ve silahlı kişiler tarafından korunan Rus ve Suriye bayraklarının sayısı arttırıldı
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