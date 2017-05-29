19:31, 29 Mayıs 2017 Pazartesi

Akar'ın cevabı Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunda





Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunca yöneltilen sorulara ilişkin cevap metni komisyona ulaştı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na yazılı bilgi sundu. Komisyon Başkanı, AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, konuyla ilgili açıklamada bulundu.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı komisyona davet etmediklerini dile getiren Petek, Türkiye'deki mevcut hassasiyetler, özellikle güney sınırındaki sınırötesi operasyonlar nedeniyle sadece yazılı bilgi istediklerini söyledi.



Orgeneral Akar'a yönelttikleri sorulara ilişkin söz konusu cevap metninin bugün itibarıyla komisyonlarına iletildiğini bildiren Petek, bunu da kısa süre içinde komisyon üyeleriyle paylaşacağını kaydetti.

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