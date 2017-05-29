British Airways'ten telafi sözü

İngiliz havayolu şirketi British Airways'in (BA) üst düzey yöneticisi (CEO) Alex Cruz 75 bin yolcuyu etkileyen bilgisayar sistemi arızası nedeniyle istifa etmeyeceğini ancak "çok üzgün" olduğunu söyledi.
İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Cruz, BA'nın bilgisayar sistemlerinin yaşanan voltaj yükselmesiyle birkaç dakika kesintiye uğradığını ancak daha sonra yedekleme ünitelerinin devreye girmemesi nedeniyle arızanın derinleştiğini aktararak, "Bunun bir daha yaşanmamasını sağlayacağız." ifadesini kullandı.
Havayolu şirketinin cumartesi günü başlayan ve bugün de kısmen devam eden hizmet aksamasından dolayı 75 bin yolcunun etkilendiği belirtiliyor.
İstifa etmeyi düşünmediğini belirten Cruz, etkisi en çok Londra'nın Gatwick ve Heathrow havalimanlarında hissedilen arızadan dolayı "çok üzgün" olduğunu söylemekle yetindi.
"Çok üzgünüz ve yükümlülüklerimizi takip ederek yaşananaları telafi edeceğiz." diyen Cruz, sorundan etkilenen yolculara mümkün olduğunca çok esneklik sağlanacağını bildirdi.
Cruz, yaşanan arızanın bilişim hizmetlerinin Hindistan merkezli bir taşerona verilmesiyle ilgili olduğu iddialarını ise reddetti.
BA CEO'su Cruz, arızanın herhangi bir siber saldırıyla bağlantısı olmadığını vurguladı.
Havayolu şirketinin bilgisayar sistemindeki arıza giderilmiş olmasına rağmen özellikle uçuş slotlarının yarıdan fazlasını BA'nın kullandığı Heathrow Havalimanında bazı uçuşların iptal edildiği ve yolcu yoğunluğunun sürdüğü görüldü.
Öte yandan BA, yolcularına havalimanına gelmeden önce şirketin internet sitesinden uçuşlarının durumunu kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu.
Şirketin, yaşanan aksaklıklar nedeniyle uçuşları iptal edilen veya ertelenen yolcuların barınma, ulaşım ve yemek masraflarıyla birlikte toplamda 100 milyon sterlini bulan bir zararla karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Şirketin sadece bir günlük operasyonlarını iptalinin yol açtığı maliyet 30 milyon sterlin olarak tahmin ediliyor.
BA'nın yaşadığı problem, bilişim hizmetlerini Hindistan merkezli bir taşeron şirkete devretmesi ve kullanılan sistemlere hakim tecrübeli personeli işten çıkarmasına bağlanıyor.
British Airways CEO'su Cruz, 75 bin yolcuyu etkileyen bilgisayar sistemi arızası nedeniyle "Çok üzgünüz ve yükümlülüklerimizi takip ederek yaşananları telafi edeceğiz" dedi
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