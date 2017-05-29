20:01, 29 Mayıs 2017 Pazartesi

'5. Uluslararası Fetih Kupası' yarışması sona erdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Okçular Vakfı tarafından 27-29 Mayıs tarihlerinde 40 ülkeden 700 profesyonel okçunun katılımıyla düzenlenen "5. Uluslararası Fetih Kupası" yarışması, sona erdi.

Okçular Vakfı yerleşkesindeki program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, ardından Fetih Duası okundu.

Programda, olimpik yay, makaralı yay ve büyükler bay-bayan kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri protokol ve sponsor firmaların temsilcileri tarafından verildi.

Vali Vasip Şahin, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'un fethinin 564. yıl dönümünü tebrik etti.

"KÖKLERİMİZ SAĞLAM OLURSA, İSTİKBALİMİZDE SAĞLAM OLUR"

"Fatih'in nesilleri olarak fetih ruhu canlılığı içerisinde geleneklerimize ve köklerimize sahip çıkmak durumundayız." diyen Şahin, "Artık uluslararası alanda iyice tanınan ve Türkiye'nin önemli bir markası olma yoluna giren bu faaliyetin bundan sonra da inşallah çok daha başarılı şekilde gerçekleştirileceğine olan inancımı özellikle ifade etmek istiyorum. Bugün fethin 564. yıl dönümü. Öncelikle Fatih'e ve onun kutlu askerlerine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Biz bugün Fatih'in nesilleri olarak fetih ruhu canlılığı içerisinde geleneklerimize ve köklerimize sahip çıkmak durumundayız. Köklerimiz ne kadar sağlam olursa istikbalimize bakışımız, yürüyüşümüz ve uzanışımız o kadar sağlam ve güvenli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu da okçuluğun ülke için önemine değinirken, dereceye giren sporcuları tebrik etti.