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Ortadoğu
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Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı 470'i aştı
Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı 470'i aştı

Yemen'de son bir ayda kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 473'e yükseldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Yemen'de son bir ayda kolera salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 473'e yükseldiğini duyurdu.

WHO tarafından hazırlanan raporda, 27 Nisan'dan bu yana 52 binden fazla kişide koleraya rastlandığı, salgında 473 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Raporda, 19 ilde son iki günde 13 binden fazla şüpheli vaka tespit edildiği kaydedildi.

WHO, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Kızılhaç gibi uluslararası örgütlerin yanı sıra Kral Selman Yardım Merkezi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar Kızılayları Yemen'e tıbbi malzeme yardımında bulunmuştu.

Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması sonucu her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.



İlgili Konular WHO Yemen'deki kolera salgını Yemen
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