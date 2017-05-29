20:08, 29 Mayıs 2017 Pazartesi

Hindistan'da 'kesim için inek satışı yasağına' tepki

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hindistan'da hayvan pazarlarında kesim için inek satışının yasaklanmasını öngören ve cuma günü yürürlüğe giren kanun, ülke genelinde tepkilere yol açtı.

Bazı eyalet hükümetleri, yasağı et ve deri endüstrisine darbe olarak niteleyerek, kanunun sektörde çalışan binlerce kişiyi işsiz bırakacağını vurguladı.

Eyalet yönetimleri ayrıca, yasağın milyonlarca Hristiyan, Müslüman ve fakir Hinduyu ucuz protein kaynağından mahrum bırakacağını kaydetti.

Kerala eyaleti yönetimi yasağı Yüksek Mahkemeye götürmeye hazırlanırken diğer eyaletler yasağın ticari özerkliğe müdahale ettiğini savunarak ülke çapında protesto çağrısında bulundu.

Yasağa göre, sığır tacirlerinin pazarlara götürdükleri hayvanları kesim amaçlı satmayacaklarına dair söz vermesi gerekiyor.

Yasayı eleştiren bazı gruplar, yasağın çiftçileri yaşlanan hayvanları beslemek zorunda bırakacağını, milyonlarca verimsiz sığırın sokakları dolduracağını belirtti.

EYALET HÜKÜMETLERİNDEN HİNDİSTAN BAŞBAKANINA YASAĞI GERİ ÇEKMESİ BAŞVURUSU

Eyalet hükümetleri, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye yasağı geri çekmesi için de başvurdu.

Yasağın kendilerine danışılmadan çıkarıldığını dile getiren Kerala eyaletinin Başbakanı Pinarayi Vijayan, Modi'ye açık mektup yazdı. Mektubunda yasağı "uzun vadeli sonuçları olacak ve demokrasiye zarar verecek sert bir eylem" şeklinde tanımlayan Vijayan, söz konusu yasanın eyaletlerin haklarına tecavüz olduğunu ve Hindistan Anayasasını ihlal ettiğini vurguladı.

Batı Bengal eyaleti de yasağı protesto etti ve Modi yönetiminin böyle bir kararı tek başına alamayacağını öne sürdü.

Ülkedeki, deri ve et endüstrisi temsilcileri yasağın işleri için hiç iyi anlama gelmeyeceğini bildirdi.

Hindistan Tüm Et ve Besi Hayvanları İhracatçıları Derneğinden Fauzan Alavi, bu derece sert bir yasağın endüstriye ciddi zarar vereceği açıklamasını yaptı. Deri İhracatı Konseyinden Ramesh K. Juneja da "Hükümet bize ölüm sertifikası verdi." ifadesini kullandı.