20:12, 29 Mayıs 2017 Pazartesi

Gaziantep'te gösteri ve yürüyüşlere yasak





Gaziantep Valiliği, kentte yapılacak çadır kurma, stant açma, oturma gibi eylem ve etkinliklerin 30 gün boyunca yasaklandığını açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, il sınırlarında huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Genel asayiş ve kamu düzeninin korunması amacıyla 2935 sayılı OHAL Kanununun 11/m ve 14/c maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi gereğince 25 Mayıs 2017-25 Haziran 2017 tarihleri arasında açık alanlarda yapılacak, açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma, oturma eylemi gibi etkinlikler yasaklanmıştır."

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