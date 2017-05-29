Bin 231 yıllık Harun Reşit Kalesi'nde tarihe yolculuk

Abbasi Halifesi Harun Reşit dönemine yaptırılan ve bin 231 yıldır ayakta kalan Harun Reşit Kalesi, tarihi dokusu ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini adeta geçmişe götürüyor.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesi'nde, Amanos Dağları eteklerinde yer alan Harun Reşit Kalesi, Halife Harun Reşit'in uç beyi Faraç Bey tarafından 786 yılında yaptırıldı.
Kaleler şehri olarak anılan Osmaniye'deki 26 kaleden birisi olan Harun Reşit Kalesi'nin rekreasyonu ve restorasyonu da büyük ölçüde tamamlandı.
Tarihi dokusu ilk günkü gibi duran ve ziyaretçilerini Abbasiler dönemine götüren kale, Düziçi ve civarını gören eşsiz manzarasıyla da insanları adeta büyülüyor.
Tarihi kale, yerli ve yabancı birçok ziyaretçiyi kendisine çekmeye de devam ediyor. Bölgeye yapılan turistik turların uğrak noktalarından olan kaleyi, geçtiğimiz yıl 50 binden fazla turist gezdi.
Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı yaptığı açıklamada, kalenin Abbasiler döneminde Harun Reşit'in uç beyi Faraç Bey tarafından yaptırıldığını söyledi.
Kahramanmaraş bölgesine geçişi sağlayan önemli bir güzergah üzerinde inşa edilen kalenin bin 231 yıldır ayakta kalmayı başardığını dile getiren Namlı, "Harun Reşit Kalesi, Düziçi'nin tanıtımı ve turizmi açısından büyük katkı sağlıyor. Burası yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor." dedi.
Abbasi Halifesi Harun Reşit dönemine yaptırılan ve bin 231 yıldır ayakta kalan Harun Reşit Kalesi, tarihi dokusu ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini adeta geçmişe götürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin karşısına 180 günlük eylem planı ile çıkacağız. 180 günlük programı, haziran ayı sonu itibariyle başlatacağız" dedi
Yeni Akit gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, damadı tarafından bıçaklanarak öldürüldü
AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Yıldırım, "FETÖ ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Devlet içinde yerleşen bu paralel çeteyi hukuk içinde tamamen tasfiye ediyoruz." dedi.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı arasında çıkan çatışmada örgütün sözde "özel güç sorumlusu" olduğu belirlenen bir PKK mensubu ölü olarak ele geçirildi
Gaziantep Valiliği, kentte yapılacak çadır kurma, stant açma, oturma gibi eylem ve etkinliklerin 30 gün boyunca yasaklandığını açıkladı
Okçular Vakfı tarafından 40 ülkeden 700 profesyonel okçunun katılımıyla düzenlenen 5. Uluslararası Fetih Kupası yarışmasında dereceye giren sporculara ödülleri verildi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunca yöneltilen sorulara ilişkin cevap metni komisyona ulaştı
İzmir'de akşam saatlerinde ani bastıran sağanak nedeniyle bazı evleri, yolları ve alt geçitleri su bastı
Fatih Sultan Mehmet'in 21 yaşındayken büyük zafer sonucu Türk medeniyetine kazandırdığı dünyanın en değerli hazinelerinden İstanbul, 564 yıldır medeniyetin öncü ve eşsiz şehri olmayı sürdürüyor
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Hrant Dink cinayetine ilişkin hazırlanan üçüncü iddianame kabul edildi
Terör soruşturması kapsamında tutuklu yargılandığı davada tahliye edildikten sonra savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan HDP Siirt Milletvekili Konca tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK toplantısında yeni MYK üyeleri belli oldu. AK Parti'nin MYK'sında AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım oldu
Ankara'da yürütülen bir FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kadirli İlçe Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Personel Albay Eşsiz'in Başkent'e götürüleceği öğrenildi
Tunceli Valiliği yaptığı açıklamada, "Nazımiye-Tunceli karayolu 10. kilometresi Tanrıverdi mahallesi bölgesinde karayolu üzerindeki menfez içerisine yerleştirilmiş 10 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisinde, toplamda 500 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, 200 metre kablo bağlantılı patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiştir" dedi
ARVO-2017 Kongresi'nde, UÜ'den Prof. Dr. Ahmet Ali Yücel, Doç. Dr. Budak ve Uzm. Dr. Kıvanç ile Anadolu Üniversitesinden Prof. Dr. Kıvanç'ın hazırladığı bildiri "Hot Topic" unvanına layık görüldü