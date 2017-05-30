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00:56, 30 Mayıs 2017 Salı

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Arjantin Dışişleri Bakanı istifa etti
Arjantin Dışişleri Bakanı istifa etti

Arjantin Devlet Başkanı Macri, Dışişleri Bakanı Malcorra'nın Madrid'e yerleşeceğini, bu nedenle istifasını sunduğunu bildirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Dışişleri Bakanı Susana Malcorra'nın istifa ettiğini duyurdu.

Macri, düzenlediği basın toplantısında, Malcorra'nın kişisel nedenlerle istifa ettiğini ve ailesine daha yakın olmak için İspanya'nın başkenti Madrid'e taşınacağını belirtti.

Kabine Sekreteri Marcos Pena da Malcorra'nın, İspanya'daki evinden hükümete danışmanlık yapmayı sürdüreceğini bildirdi.

Malcorra'nın görevini, Arjantin'in Paris Büyükelçisi Jorge Faurie devralacak.

Daha önce eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un kabine sekreterliği görevini yürüten Malcorra, 2015'te Arjantin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmişti.



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