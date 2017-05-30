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PKK'nın 'sözde özel güç sorumlusu' öldürüldü
PKK'nın 'sözde özel güç sorumlusu' öldürüldü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı arasında çıkan çatışmada örgütün sözde "özel güç sorumlusu" olduğu belirlenen bir PKK mensubu ölü olarak ele geçirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Tunceli Valisi Osman Kaymak yaptığı açıklamada, PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik mücadeleyi kararlılıkla yürüttüklerini belirterek, bu çerçevede güvenlik güçlerinin bugün Ovacık ilçesinde arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu faaliyet esnasında bir grup PKK'lının tespit edildiğini ifade eden Kaymak, şu bilgileri aktardı:

"Bugün Ovacık ilçesinde arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştiren askerimizle bir grup terörist arasında temas sağlandı ve çatışma çıktı. Çatışmada bir terörist ölü olarak el geçirildi. Güvenlik güçlerimizin yapmış olduğu kimlik tespiti çalışması sonrasında M-16 silahıyla, ölü olarak ele geçirilen teröristin, PKK terör örgütünün sözde Ovacık özel güç sorumlusu 'Ruhat Diyar' kod adlı terörist olduğu tespit edildi."

Kaymak, söz konusu PKK üyesinin 2003 yılında örgüte katıldığını ve Suriye uyruklu olduğunu ifade ederek, bölgede operasyonun devam ettiğini kaydetti.



İlgili Konular Ruhat Diyar PKK operasyonu
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