01:07, 30 Mayıs 2017 Salı

Yeni Akit gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Demirel öldürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yeni Akit gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'in, damadı tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi.

Kadir Demirel'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere ambulansla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kadir Demirel, Başakşehir Yunus Emre Caddesi'ndeki kızı Esma Karanfil'in evinde damadı Cemil Yavuz Karanfil ile tartıştı. Kavgaya dönen tartışmanın ardından Karanfil, kayınpederini bıçakladı. Araya giren eşi Esma Karanfil'i de bıçaklayan damat, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Demirel hayatını kaybederken, Esma Karanfil ise kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

Bu arada haberin duyulmasının ardından Kadir Demirel'in eşi Gülseren, oğlu Fatih Demirel, diğer kızı Sümeyye Urhan ile yakınları ve Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi olay yerine geldi.

Olayın gerçekleştiği evin bulunduğu siteye gazetecilerin girişine izin verilmedi.

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'da elim bir şekilde hayata veda eden Yeni Akit gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'in ailesini de telefonla arayarak taziyede bulunduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, maktulün oğlu Fatih Demirel'i telefonla arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elim hadiseden derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, merhuma Allah'tan rahmet ve aileye de sabır diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, merhum Demirel'in ağır yaralı kızı Esma'ya da acil şifa temennisinde bulunduğu kaydedildi.

KADİR DEMİREL KİMDİR?

1961 yılında Niğde’de doğdu. İlkokulu Kayseri’nin Yeşilhisar kazasında, İmam-Hatip Lisesini Niğde’de, üniversiteyi de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okudu. Fakültedeyken Milli Gazete’de işe başladı. 5 yılı aşkın bir süre Milli Gazete’de çalıştıktan sonra Sabah’a geçti ve oradan askere gitti.



Askerlik dönüşü Zaman Gazetesi’nde işe başladı. Politika editörlüğü, Avrupa yayın sorumluluğu, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve gazetelerinin yayımlanmasında öncülük etti; 1998 yılında Moskova Zaman’da Genel Yayın Yönetmenliği yaptı.