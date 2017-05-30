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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 30 Mayıs 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 30 Mayıs 2017

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa değişikliği nedeniyle görevleri sona eren HSYK üyelerini ayrı ayrı kabul edecek.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı ile Anayasa değişikliği nedeniyle görevleri sona eren HSYK üyelerini ayrı ayrı kabul edecek.

(TBMM/11.30/Ankara/14.00/15.00) 

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gabon Dışişleri Bakanı Pacome Moubelet Boubeya'yı kabul edecek.

(TBMM/15.00) 

3- Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Çankaya Köşkü'nde Gabon Dışişleri Bakanı Pacome Moubelet Boubeya'yı kabul edecek ve 81 ilden öğretmenlerle iftarda bir araya gelecek

(TBMM/Ankara/11.30/18.30/20.17) 

4- CHP, HDP ve MHP TBMM grupları toplanacak.

(TBMM/13.30/12.30/10.30)  

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurulda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu sözlü soruları yanıtlayacak, Kamu Denetçiliği Kurumunun yıllık raporları hakkında Karma Komisyon raporları ele alınacak.

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ele alınacak.

(TBMM/15.00/15.30)  

EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın açılış törenine katılacak.

(Ankara/14.00) 

2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tuzluca ve Rus Pazarı'ndaki esnafı ziyaret edecek, Karakoyunlu'da açık hava toplantısına katılacak, muhtarlarla iftar yapacak.

(Iğdır/15.15/16.45/18.00/19.30) 

3- Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Anadolu Ajansı Finans Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.30) 

4- TÜİK, Ocak-Mart 2017 dönemi inşaat iş gücü girdi endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'yi kabul edecek, Gabon Dışişleri Bakanı Pacome Moubelet Boubeya ile görüşecek, konuk Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00/18.00/19.30) 

2- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul) 

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana) 

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam) 

SPOR

1- Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Beşiktaş Sompo Japan ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00) 

2- Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve takım kaptanları Yeni Eskişehir Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Eskişehir/20.10)

3- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi play-off final grubu son maçlarında OGM Orman Gençlik-Bornova Beckerspor ve Kırçiçeği Bodrum Basketbol-Çankaya Üniversitesi karşılaşacak.

(Ankara/Muğla/17.00) 

ÖZEL HABER

1- Kızılay'dan Suriye'de 4,5 milyon insana düzenli destek

- Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık:

"Bugün biz Suriye'nin içerisinde yaklaşık 4,5 milyon insana düzenli destek veriyoruz. Bunlara destek vermezsek bu insanlar beslenmek, barınmak için Türkiye'nin içerisine gelecekler"

- "Şimdiye kadar Suriye'nin içerisine sadece göndermiş olduğumuz insani yardım malzemesi 40 bin tır civarında. Sadece 230 bin ton un içeriye göndermişiz"

2- "Normal doğum geleceğimizin sigortası"- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadrettin Pençe: - "Ülkemizde normal doğumu teşvik eden çalışmalara rağmen, sezaryen ile doğum oranı bir türlü düşmüyor. Demek ki toplum olarak doğuma bakışımızda çok ciddi anlayış problemleri oluşmuş. Millet olarak geleceğimizin sigortası olan normal doğuma sahip çıkmamız gerekiyor" - "Esas olan normal doğumdur. Tabii ki tıbben gerçekten gerekli olduğunda sezaryen hem annenin hem de bebeğin hayatını kurtaracak bir girişimdir fakat ülkemizdeki rakamlar maalesef iç acıcı değil. Bu konuda yöneticiler, hekimler ve aileler kendilerini ciddi manada sorgulamalıdır" - "Hekimlerin doğumda risk almak istememeleri de sezaryenin tercih edilmesinde etkili oluyor. Özel hastanelerin sezaryene ekonomik bakış açıları da bu artışta önemli bir etken. Çünkü sezaryenle doğumda özel hastaneler başı çekiyor" (Hatice Şenses/İstanbul)

3- Mart kapıdan baktırdı kombileri yaktırdı
- Türkiye'de bu yıl kış mevsiminde hava sıcaklıklarında yaşanan düşüş nedeniyle konutlardaki doğalgaz tüketimi martta geçen yılın aynı ayına göre 468 milyon metreküp artarak 1 milyar 873 milyon metreküpe yükseldi
- Toplam doğalgaz ithalatı martta geçen yılın aynı göre yüzde 32 artarak 5 milyar 28 milyon metreküp oldu
- Doğalgaz tüketimi ise yüzde 22 artarak 5 milyar 167 milyon metreküpe ulaştı



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