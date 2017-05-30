09:51, 30 Mayıs 2017 Salı

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı





Meteoroloji Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgarın güneybatıdan hafif ve orta kuvvette, öğleden sonra zaman zaman kuvvetlice eseceği öngörülüyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin tedbirli olması gerekiyor.

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