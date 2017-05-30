Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
10:43, 30 Mayıs 2017 Salı
Çevre ve İklim
09:51, 30 Mayıs 2017 Salı

  • Paylaş
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgarın güneybatıdan hafif ve orta kuvvette, öğleden sonra zaman zaman kuvvetlice eseceği öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin tedbirli olması gerekiyor.



İlgili Konular meteooloji
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Çevre ve İklim Haberleri
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu
Çöpten 400 bin konutun elektriği çıkıyor
Çöpten 400 bin konutun elektriği çıkıyor

Katı atık düzenli depolama alanlarında faaliyet gösteren 28 tesisten elde edilen yıllık 1 milyon 386 bin megavatsaat elektrikle, 400 bin konutun ihtiyacı karşılanabiliyor
Atık pil farkındalığı artıyor
Atık pil farkındalığı artıyor

Atık pillerin toplanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 2016'da 720 ton atık pil toplandı.
Kastamonu'da 'peçeli baykuş' görüntülendi
Kastamonu'da 'peçeli baykuş' görüntülendi

Kastamonu'da, tabiatta çok ender rastlanan peçeli baykuş görüldü
Gökova Körfezi'nde 200 kiloluk vatoz yakalandı
Gökova Körfezi'nde 200 kiloluk vatoz yakalandı

Gökova Körfezi'nde yakalanan 200 kiloluk vatozu 8 kişi güçlükle araca yükledi
Binlerce göçmen kaz zehirli atık suda öldü
Binlerce göçmen kaz zehirli atık suda öldü

Montana eyaletinde bir maden ocağı yakınlarında toksik atık su ve ağır metaller ile dolu çukura inen binlerce göçmen kaz, ölü bulundu
2016 bugüne kadarki en sıcak yıl
2016, bugüne kadarki en sıcak yıl...

Dünya Meteoroloji Örgütünden, 2016 yılının, meteorolojik kayıt tutulmaya başlandığından bu yana en sıcak yıl olacağı kaydedildi
Manisa da ilk kez su samuru görüldü
Manisa’da ilk kez su samuru görüldü

Manisa'da ilk kez bir su samuru görüldüğü açıklandı
Milli parklar uluslararası alanda en iyi dereceyi aldı
Milli parklar uluslararası alanda en iyi dereceyi aldı

Bağımsız uluslararası seyahat si̇tesi̇, 22 mi̇lli̇ parka 4,5-5 yıldız arasında puan verdi̇
Samsun'da esrarengiz balık ölümleri
Samsun'da esrarengiz balık ölümleri

Samsun'da Mert Irmağı'nda dört yıldır yaşanan toplu balık ölümlerinin sebebi anlaşılamıyor
BM den Türkiye ye onur madalyası
BM’den Türkiye’ye onur madalyası

Ozon tabakasının korunmasını amaçlayan Montreal Protokolü’nü en iyi şekilde uygulayan ülkeler arasında yer alan Türkiye’ye BM tarafından “onur madalyası” verildi
Çin'den dünyanın en katı araç emisyon standardı
Çin'den dünyanın en katı araç emisyon standardı

Çin, 2017 yılı itibariyle dğnyanın en katı araç emisyon standardını uygulama kararı aldı
Sabri Ülker Çevre Ödülü açıklandı
Sabri Ülker Çevre Ödülü açıklandı

Bu sene Çevre ve İnsan başlığı altında düzenlenen Sabri Ülker Çevre Ödülü, Hydromx Enerji Tasarruf Projesi'ne verildi
Doğu Akdeniz'de 900 yılın en büyük kuraklığı
Doğu Akdeniz'de 900 yılın en büyük kuraklığı

NASA, Doğu Akdeniz'de 1998'de başlayıp etkileri süren kuraklığın son 900 yılın en kötüsü olduğunu açıkladı
Okyanuslarda balıktan daha çok plastik olacak
Okyanuslarda balıktan daha çok plastik olacak

Okyanuslarda her yıl artan plastik atıkların kısa bir süre sonra balıkların ağırlığını geçeceği belirtiliyor
Kuzey Kutbu'nda sıcaklık sıfırın üstüne çıktı
Kuzey Kutbu'nda sıcaklık sıfırın üstüne çıktı

Kuzey Kutbu’nda yapılan son ölçümlerde, bölgedeki sıcaklığın 0 derecenin üzerine çıktığı tespit edildi.

Haberler

Meteoroloji'den İstanbul için şiddetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için şiddetli yağış uyarısı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 