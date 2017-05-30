09:57, 30 Mayıs 2017 Salı

Bağdat'ta bombalı araçla saldırıda 11 ölü, 50 yaralı





Irak'ın başkenti Bağdat'ta bombalı saldırıda 11 kişinin öldü, 50 kişi de yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak'ın başkenti Bağdat'ta bombalı saldırıda 11 kişinin öldüğü, 50 kişinin yaralandığı bildirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın merkezi Karrada bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. Güvenlik çemberine alınan bölgeye sevk edilen ambulanslarla ölü ve yaralılar yakın çevredeki hastanelere götürüldü.

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