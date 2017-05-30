Bağdat'ta bombalı araçla saldırıda 11 ölü, 50 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bombalı saldırıda 11 kişinin öldüğü, 50 kişinin yaralandığı bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın merkezi Karrada bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bomba yüklü araç infilak ettirildi.
Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.
Güvenlik çemberine alınan bölgeye sevk edilen ambulanslarla ölü ve yaralılar yakın çevredeki hastanelere götürüldü.
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta bombalı saldırıda 11 kişinin öldü, 50 kişi de yaralandı
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