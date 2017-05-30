09:57, 30 Mayıs 2017 Salı

Bağdat'ta bombalı araçla saldırılarda 19 ölü, 61 yaralı





Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki ayrı bombalı saldırıda 19 kişi öldü, 61 kişi de yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat'ın merkezinde bulunan Şuheda Köprüsü yakınlardaki halk çarşısında yol kenarına yerleştirilen bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırıda 8 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Güvenlik çemberine alınan bölgeye ambulanslar sevk edilirken, ölü ve yaralılar yakın çevrelerdeki hastanelere kaldırıldı. Bağdat'ın merkezi Karrada'da dün gece yarısı meydana gelen bombalı saldırıda 11 kişi ölmüş, 50 kişi de yaralanmıştı. İLK BOMBALI SALDIRIDA 11 KİŞİ ÖLDÜ 50 KİŞİ DE YARALANMIŞTI Irak'ın başkenti Bağdat'ta bombalı saldırıda 11 kişinin öldüğü, 50 kişinin yaralandığı bildirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın merkezi Karrada bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. Güvenlik çemberine alınan bölgeye sevk edilen ambulanslarla ölü ve yaralılar yakın çevredeki hastanelere götürüldü.

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