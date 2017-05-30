Diyarbakır'da 43 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle Lice, Hani, Kocaköy ve Dicle ilçelerine bağlı 43 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla ;
Lice ilçesine bağlı Ecemiş, Birlik, Şenlik, Abalı, Erginköy, Daralan, Duruköy, Çeper, Güçlü ve Gökçe köyleri ile mezraları,
Hani ilçesine bağlı Kaledibi, Topçular, Çukurköy, Kuyular, Abacılar, Akçayurt, Yukarıturalı, Uzunlar, Serenköy, Gömeç, Kalaba, Kırım, Yayvan, Soylu, Çardaklı, Sergen, Okurköy, Gürbüz, Anıl, Süslü ve Belen köyleri ile mezraları,
Kocaköy ilçesine bağlı Şaklat ve Yazıköy köyleri ile mezraları,
Dicle ilçesine bağlı Meydanköy, Sergenli, Dedeköy, Bademli, Döğer, Arıköy, Tepe, Başköy, Değirmenli ve Kelekçi köyleri ile mezralarında bugün saat 07.00'den itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkmanın yasaklandığı ifade edildi.
İki gün önce Lice, Hazro, Kocaköy ve Dicle ilçelerine bağlı 59 kırsal mahallede başlatılan sokağa çıkma yasağının ise kaldırıldığı duyuruldu.
PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle Lice, Hani, Kocaköy ve Dicle ilçelerine bağlı 43 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
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