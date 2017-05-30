Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
10:43, 30 Mayıs 2017 Salı
Güncel
09:56, 30 Mayıs 2017 Salı

  • Paylaş
Diyarbakır'da 43 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı
Diyarbakır'da 43 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı

PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle Lice, Hani, Kocaköy ve Dicle ilçelerine bağlı 43 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle Lice, Hani, Kocaköy ve Dicle ilçelerine bağlı 43 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla ;

Lice ilçesine bağlı Ecemiş, Birlik, Şenlik, Abalı, Erginköy, Daralan, Duruköy, Çeper, Güçlü ve Gökçe köyleri ile mezraları,

Hani ilçesine bağlı Kaledibi, Topçular, Çukurköy, Kuyular, Abacılar, Akçayurt, Yukarıturalı, Uzunlar, Serenköy, Gömeç, Kalaba, Kırım, Yayvan, Soylu, Çardaklı, Sergen, Okurköy, Gürbüz, Anıl, Süslü ve Belen köyleri ile mezraları,

Kocaköy ilçesine bağlı Şaklat ve Yazıköy köyleri ile mezraları,

Dicle ilçesine bağlı Meydanköy, Sergenli, Dedeköy, Bademli, Döğer, Arıköy, Tepe, Başköy, Değirmenli ve Kelekçi köyleri ile mezralarında bugün saat 07.00'den itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkmanın yasaklandığı ifade edildi.

İki gün önce Lice, Hazro, Kocaköy ve Dicle ilçelerine bağlı 59 kırsal mahallede başlatılan sokağa çıkma yasağının ise kaldırıldığı duyuruldu.



İlgili Konular Diyarbakır PKK
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Endonezya da büyük deprem
Endonezya’da büyük deprem

Endonezya'nın Sulewasi Adası'nda 6,8 büyüklüğünde bir deprem oldu
Diyarbakır'da 43 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı
Diyarbakır'da 43 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı

PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle Lice, Hani, Kocaköy ve Dicle ilçelerine bağlı 43 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bin 231 yıllık Harun Reşit Kalesi'nde tarihe yolculuk
Bin 231 yıllık Harun Reşit Kalesi'nde tarihe yolculuk

Abbasi Halifesi Harun Reşit dönemine yaptırılan ve bin 231 yıldır ayakta kalan Harun Reşit Kalesi, tarihi dokusu ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini adeta geçmişe götürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '180 günlük eylem planı' VİDEO
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '180 günlük eylem planı' | VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin karşısına 180 günlük eylem planı ile çıkacağız. 180 günlük programı, haziran ayı sonu itibariyle başlatacağız" dedi
Yeni Akit gazetesi Genel Yayın Yönetmeni damadı tarafından öldürüldü
Yeni Akit gazetesi Genel Yayın Yönetmeni damadı tarafından öldürüldü

Yeni Akit gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, damadı tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Yıldırım Paralel çeteyi hukuk içinde tamamen tasfiye ediyoruz
Yıldırım: Paralel çeteyi hukuk içinde tamamen tasfiye ediyoruz

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Yıldırım, "FETÖ ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Devlet içinde yerleşen bu paralel çeteyi hukuk içinde tamamen tasfiye ediyoruz." dedi.
PKK'nın 'sözde özel güç sorumlusu' öldürüldü
PKK'nın 'sözde özel güç sorumlusu' öldürüldü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı arasında çıkan çatışmada örgütün sözde "özel güç sorumlusu" olduğu belirlenen bir PKK mensubu ölü olarak ele geçirildi
Gaziantep'te gösteri ve yürüyüşlere yasak
Gaziantep'te gösteri ve yürüyüşlere yasak

Gaziantep Valiliği, kentte yapılacak çadır kurma, stant açma, oturma gibi eylem ve etkinliklerin 30 gün boyunca yasaklandığını açıkladı
5 Uluslararası Fetih Kupası' yarışması sona erdi
'5. Uluslararası Fetih Kupası' yarışması sona erdi

Okçular Vakfı tarafından 40 ülkeden 700 profesyonel okçunun katılımıyla düzenlenen 5. Uluslararası Fetih Kupası yarışmasında dereceye giren sporculara ödülleri verildi
Akar'ın cevabı Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunda
Akar'ın cevabı Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunda

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunca yöneltilen sorulara ilişkin cevap metni komisyona ulaştı
İzmir'i sel götürdü FOTO
İzmir'i sel götürdü | FOTO

İzmir'de akşam saatlerinde ani bastıran sağanak nedeniyle bazı evleri, yolları ve alt geçitleri su bastı
Konstantinopolis'ten İstanbul'a dönüşümün 564 yılı
Konstantinopolis'ten İstanbul'a dönüşümün 564. yılı

Fatih Sultan Mehmet'in 21 yaşındayken büyük zafer sonucu Türk medeniyetine kazandırdığı dünyanın en değerli hazinelerinden İstanbul, 564 yıldır medeniyetin öncü ve eşsiz şehri olmayı sürdürüyor
Dink cinayetine ilişkin üçüncü iddianame kabul edildi
Dink cinayetine ilişkin üçüncü iddianame kabul edildi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Hrant Dink cinayetine ilişkin hazırlanan üçüncü iddianame kabul edildi
HDP Milletvekili Besime Konca tutuklandı
HDP Milletvekili Besime Konca tutuklandı

Terör soruşturması kapsamında tutuklu yargılandığı davada tahliye edildikten sonra savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan HDP Siirt Milletvekili Konca tutuklandı
AK Parti'nin A takımı belli oldu
AK Parti'nin A takımı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK toplantısında yeni MYK üyeleri belli oldu. AK Parti'nin MYK'sında AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım oldu
Kadirli İlçe Garnizon Komutanı gözaltına alındı
Kadirli İlçe Garnizon Komutanı gözaltına alındı

Ankara'da yürütülen bir FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kadirli İlçe Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Personel Albay Eşsiz'in Başkent'e götürüleceği öğrenildi

Haberler

Diyarbakır'da 16 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı
Diyarbakır'da 16 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

PKK'nın sözde mahkemesi yıkıldı
PKK'nın sözde mahkemesi yıkıldı

Diyarbakır'daki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Diyarbakır'daki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'da terör operasyonu: 2 şehit
Diyarbakır'da terör operasyonu 2 şehit

Niğde ve Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyon
Niğde ve Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyon






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 