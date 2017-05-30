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İngiltere'de liderler canlı yayında kozlarını paylaştı
İngiltere'de liderler canlı yayında kozlarını paylaştı

İngiltere'de erken genel seçime 10 gün kala iki büyük siyasi parti olan Muhafazakar Parti ile İşçi Partisinin liderleri televizyon programlarında gündemdeki konularla ilgili soruları cevapladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sky News ile Channel 4 kanallarının ortak canlı yayınına önce İşçi Parti lideri Jeremy Corbyn, daha sonra ise Muhafazakar Partinin lideri ve Başbakan Theresa May çıktı.

İngiliz gazeteci Jeremy Paxman ve stüdyodaki seçmenlerin sorularını cevaplayan liderlerden May, sosyal hizmetlere ilişkin reformlar ve vergilendirme gibi iç politika ağırlıklı konulara değindi. Corbyn'e ise genellikle dış politikayla ilgili sorular yöneltildi.

POLİS MEMURLARININ İSTİHDAMI

Başbakanlığı geçen yıl temmuz ayında devralan Theresa May, İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılması (Brexit) konusunda, Brüksel ile yapılacak müzakerelerin ardından İngiltere'nin hiçbir anlaşma elde edememesinin "kötü bir anlaşmadan çok daha iyi olduğu" görüşünü yineledi.

"YENİ BİR DIŞ POLİTİKA VE DAHA FAZLA POLİS"

Jeremy Corbyn ülkenin kuzeybatısındaki Manchester kentinde bir hafta önce yaşanan terör saldırısına ve ülkedeki kolluk kuvvetlerinin önemine değinerek, terör tehditinin azaltılması için yeni bir dış politikaya ve daha fazla polis memuruna ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Savaş karşıtı görüşleriyle bilinen Corbyn, hükümetin izlediği dış politikanın terörle mücadele etmekten ziyade terörü beslediğini yönündeki değerlendirmesiyle ülkenin DEAŞ'a yönelik dış politikasını "yumuşatacağı" yönündeki eleştirilere cevaben, bunun doğru olmadığını dile getirdi.

HÜKÜMETİN GÖÇMEN SAYISINI SINIRLAMA HEDEFİ

İngiltere Başbakanı Theresa May liderliğindeki hükümet, 2010 yılından bu yana ülkeye gelen göçmenler ile ülkeden göç edenlerin sayısı arasındaki farkı oluşturan net göçün yılda 100 binin altına çekilmesini hedefliyor.



İlgili Konular İngiltere Theresa May Jeremy Corbyn
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