10:34, 30 Mayıs 2017 Salı

Endonezya’da büyük deprem





Endonezya'nın Sulewasi Adası'nda 6,8 büyüklüğünde bir deprem oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS), merkez üssü eyalet başkenti Palu'nun 79 kilometre güneydoğusundaki depremin, dün gece yerel saatle 21.35’de 9,1 kilometre derinlikte kaydedildiği ifade edildi. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı'ndan da depremin etkilediği Poso kentinde 3 kişinin yaralandığı, çok sayıda binanın hasar gördüğü belirtildi. Depremden etkilenen bölgeye arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemesi gönderildi. Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu (BMGK) ise depremin ardından 14 artçı sarsıntı kaydedildiğini, bölgede tsunami beklenmediğini bildirdi.

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