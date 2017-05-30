10:30, 30 Mayıs 2017 Salı

Tobruk hükümetinden Mısır'ın Libya saldırısına destek





Tobruk hükümetine bağlı ordu sözcüsü Mismari, Mısır ordusundan Libya'ya yapılan hava saldırısı ile ilgili, "Libya hava kuvvetleri, Mısır hava kuvvetleriyle düzenlediği ortak operasyonda Libya'daki El-Kaide mevzilerini hedef alıyor" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Libya'daki Tobruk merkezli hükümete bağlı emekli General Halife Hafter güçleri, Mısır ordusunun Derne şehrindeki silahlı gruplara düzenlediği hava saldırılarına desteğini yineledi. Tobruk hükümetine bağlı "Libya Arap Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı"nı sözcüsü Ahmed el-Mismari, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, "Libya hava kuvvetleri, Mısır hava kuvvetleriyle düzenlediği ortak operasyonda Libya'daki El-Kaide mevzilerini hedef alıyor." ifadesini kullandı. Mismari, Libya ve Mısır hava kuvvetlerinin söz konusu operasyonları, Hafter gözetiminde gerçekleştirdiğini kaydetti. Mısır ordusunun, Minya saldırısıyla bağlantıları olduğu iddia edilen Libya'nın Derne şehrindeki silahlı gruplara geçen cuma gününden bu yana hava saldırısı düzenlediği duyurulmuştu. Saldırılara Hafter güçlerine ait savaş uçaklarının da katıldığı belirtilmişti. Mısır'ın Libya'ya yönelik hava saldırısında DEAŞ ve Tobruk yönetimine bağlı General Hafter güçlerine karşı savaşan Derne ve Çevresi Mücahitleri Şura Konseyi'nin hedef alındığı kaydedilmişti. Derne Mücahitleri Şura Konseyi ise Minya saldırısıyla bağlantıları olduğuna ilişkin iddiaları yalanlamıştı. Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, Mısır ordusunun Derne şehrindeki silahlı gruplara yönelik hava saldırılarını kınamıştı. Mısır'ın Minya kentinde cuma günü Kıptileri taşıyan otobüse yönelik silahlı saldırıda 29 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı DEAŞ üstlenmişti.

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