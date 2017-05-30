10:47, 30 Mayıs 2017 Salı

Rusya'ya giden dev gemi Çanakkale'den geçti





Hollanda'dan Rusya'ya giden 445 metrelik Malta bayraklı dev kablo döşeme gemisi "Pioneering Spirit", Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hollanda'dan Rusya'ya giden dev kablo döşeme gemisi "Pioneering Spirit", Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Hollanda'nın Rotterdam Limanı'ndan Rusya'nın Anapa Limanı'na giden 445 metre uzunluğundaki, 403 bin 342 groston ağırlığındaki Malta bayraklı gemi, saat 07.15'te Ege yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 09.20'de boğazın en dar yeri Çimenlik Kalesi ile Kilitbahir önlerine gelen "Pioneering Spirit"e, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4", "Kurtarma-9", "Kurtarma-10" römorkörleri ile "Kıyı Emniyeti-2" ve "Kıyı Emniyeti-4" botları eşlik etti. Bu sırada Çanakkale Boğazı, güvenlik önlemleri kapsamında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Türk boğazlarından geçen en büyük gemilerden biri olan Pioneering Spirit, Marmara Denizi'ne çıkış yaptıktan sonra boğaz trafiği normale dönecek. Geminin Türkiye'deki acente faaliyetlerini gerçekleştiren Polimar Shipping yetkilileri, Pioneering Spirit'in, Türkiye ve Rusya arasında imzalanan "Türk Akımı Projesi" kapsamında, Rusya'dan başlayan ve Karadeniz’in altından geçerek Türkiye'ye ulaşacak doğalgaz boru hattı çalışmalarında görev yapacağını kaydetti.

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