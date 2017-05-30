Petrol ithalatı 40 milyon tonu geçti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türkiye'nin petrol ithalatı 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 1,09 artarak, 40 milyon 64 bin tona çıktı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), "2016 Petrol Piyasası Sektör Raporu"nu yayımladı.
Rapora göre, Türkiye'nin petrol ithalatındaki yükseliş eğilimi geçen yılda devam etti.
Toplam petrol ürünleri ithalatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,09 artarak 40 milyon tonun üzerine çıktı. En fazla ithalatın yapıldığı ülkeler sırasıyla Irak, Rusya ve İran oldu.
Türkiye, 2015'te 39 milyon 638 bin ton, 2014'te 32 milyon 550 bin ton ve 2013'te de 18 milyon 554 bin ton petrol ithal etmişti.
Rafinerici lisans sahipleri geçen yıl 28 milyon 706 bin ton, dağıtıcı lisans sahipleri 11 milyon 352 bin ton ve ihrakiye teslimi lisans sahipleri 5 bin ton petrol ithal etti.
Geçen yıl rafinerici lisansı sahipleri toplam üretim miktarı 2015'e göre yaklaşık yüzde 3,1 artarak 28 milyon 730 bin milyon ton oldu. Bu dönemde motorin türleri üretimi yüzde 12,6 artarak 9 milyon 587 bin tona çıkarken, benzin türleri üretimi yüzde 0,2 azalarak 5 milyon 101 bin tona ve havacılık yakıtları üretimi yüzde 10,7 azalarak 4 milyon 486 bin tona geriledi.
Geçen yıl Türkiye'nin toplam petrol ihracatı 10 milyon 340 bin ton olarak gerçekleşti. Bu ihracatın yüzde 56,34'ünü rafinerici lisans sahipleri, yüzde 35,31'ini ihrakiye teslim lisansı sahipleri ve yüzde 3,35'ini dağıtıcı lisansı sahipleri oluşturdu.
Geçen yıl motorin türlerindeki ihracat bir önceki yıla göre yüzde 159 arttı. Aynı dönemde benzin türlerinde ihracatta ise yüzde 7,3'lük azaldı.
Benzin ve motorin fiyatları 2016'da uluslararası piyasadaki fiyatlara bağlı olarak Türkiye'de de değişim gösterdi.
Buna göre, vergisiz bayi satış fiyat ortalaması yıl boyunca 95 oktan kurşunsuz benzin için 1,57 lira iken bu rakam motorinde 1,56 lira olarak gerçekleşti.
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