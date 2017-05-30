11:12, 30 Mayıs 2017 Salı

MHP lideri Bahçeli NATO'ya yüklendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında bu sabah konuşma yaptı. Bahçeli'nin konuşmasındaki ara başlıklar şu şekilde:

Terör örgütleri karşısında tarafsız kalmak diye bir şey yoktur. Teröre net tavır alamayan, mazeret üreten ülkeler bilsin ki; Zulme ortak olan potansiyel düşmanlardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'de katıldığı NATO Zirvesi'nde aklımızın yatmadığı bazı kararlar alınmıştır. NATO'nun DEAŞ (IŞİD)'le mücadeleye katılacak olması en önemlisidir. Bu seçenek ilk bakışta oldukça olumlu değerlendirilecektir ancak NATO'nun yalnızca IŞİD'e odaklanması ayrıca, istihbarat toplanması veya paylaşılması ile askeri faaliyetlerinin sınırlı kalacak olması kuşku ve kaygılarımızı artırmaktadır. Gündemde PKK-PYD-YPG yoktur. ABD tüm itirazlara rağmen PKK/YPG'ye silah vermektedir. Bu çerçevede 15 ve 20 Mayıs'ta silah ve mühimmat sevkiyatı ortadadır. 65 yıllık bir ortaklık hukukunu yok saymak kesinlikle küstahlıktır. NATO bu kadar ucuz mudur? Üyel olmamızın hiç mi hatırı yoktur? Ne demek NATO ile PKK-PYD-YPG'nin aynı çizgide olması! Bu ne menem bir çarpıklıktır. NATO bugüne kadar herhangi bir yaramıza merhem olmuş değildir. Bilhassa darbeler tarihi incelendiğinde henüz aydınlanmamış çok sayıda iddia ve itham NATO'yu direkt kapsamına almıştır.

"Terör örgütleri ile NATO'nun ne işi vardır? Bu ayıp değil midir? ABD nereye varmayı planlamaktadır? Bu insan azmanları, insanlık katilleri nasıl görülmektedir? Papatya toplayıp fal açan cici çocuklar değil, basbaya canidir, bal gibi haindir. Tartışmasız, şerefsizdir. insanlığa kastetmiş düşmanlardır. Bunun ötesi yoktur. Bundan başka söylenecek söz de yoktur."

"BUAZİZİ'NİN KENDİNİ YAKMASI KUZEY AFRİKA VE ORTADOĞU'YU ATEŞE VERMİŞTİR"

"17 Aralık 2010'da seyyar satıcı Tunus'lu Muhammed Buazizi'nin kendini yakması Kuzey Afrika ve Ortadoğu'yu da ateşe vermiştir. İsyan duyguları uyanmış, devrimler doğmuştu. Ruhunu ipotek ettiren kişi ya da toplumlarda ortak aklın olmayacağı, olmayan bir şeyden de medet umulmayacağı bir tarih gerçeğidir. Ortadoğu'da şu anda ortak akıl yoktur. Akıl olmayınca irade bulunmayacaktır. Ortadoğu emperyalizmin her türlü tehdidine açık ve korumasız durumdadır. Terör örgütleri komşu coğrafyalara demir atmış, risk ve belirsizliklere çengeli takmıştır.