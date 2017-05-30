MHP lideri Bahçeli NATO'ya yüklendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında bu sabah konuşma yaptı. Bahçeli'nin konuşmasındaki ara başlıklar şu şekilde:
Terör örgütleri karşısında tarafsız kalmak diye bir şey yoktur. Teröre net tavır alamayan, mazeret üreten ülkeler bilsin ki; Zulme ortak olan potansiyel düşmanlardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'de katıldığı NATO Zirvesi'nde aklımızın yatmadığı bazı kararlar alınmıştır. NATO'nun DEAŞ (IŞİD)'le mücadeleye katılacak olması en önemlisidir. Bu seçenek ilk bakışta oldukça olumlu değerlendirilecektir ancak NATO'nun yalnızca IŞİD'e odaklanması ayrıca, istihbarat toplanması veya paylaşılması ile askeri faaliyetlerinin sınırlı kalacak olması kuşku ve kaygılarımızı artırmaktadır. Gündemde PKK-PYD-YPG yoktur. ABD tüm itirazlara rağmen PKK/YPG'ye silah vermektedir. Bu çerçevede 15 ve 20 Mayıs'ta silah ve mühimmat sevkiyatı ortadadır. 65 yıllık bir ortaklık hukukunu yok saymak kesinlikle küstahlıktır. NATO bu kadar ucuz mudur? Üyel olmamızın hiç mi hatırı yoktur? Ne demek NATO ile PKK-PYD-YPG'nin aynı çizgide olması! Bu ne menem bir çarpıklıktır. NATO bugüne kadar herhangi bir yaramıza merhem olmuş değildir. Bilhassa darbeler tarihi incelendiğinde henüz aydınlanmamış çok sayıda iddia ve itham NATO'yu direkt kapsamına almıştır.
"Terör örgütleri ile NATO'nun ne işi vardır? Bu ayıp değil midir? ABD nereye varmayı planlamaktadır? Bu insan azmanları, insanlık katilleri nasıl görülmektedir? Papatya toplayıp fal açan cici çocuklar değil, basbaya canidir, bal gibi haindir. Tartışmasız, şerefsizdir. insanlığa kastetmiş düşmanlardır. Bunun ötesi yoktur. Bundan başka söylenecek söz de yoktur."
"BUAZİZİ'NİN KENDİNİ YAKMASI KUZEY AFRİKA VE ORTADOĞU'YU ATEŞE VERMİŞTİR"
"17 Aralık 2010'da seyyar satıcı Tunus'lu Muhammed Buazizi'nin kendini yakması Kuzey Afrika ve Ortadoğu'yu da ateşe vermiştir. İsyan duyguları uyanmış, devrimler doğmuştu. Ruhunu ipotek ettiren kişi ya da toplumlarda ortak aklın olmayacağı, olmayan bir şeyden de medet umulmayacağı bir tarih gerçeğidir. Ortadoğu'da şu anda ortak akıl yoktur. Akıl olmayınca irade bulunmayacaktır. Ortadoğu emperyalizmin her türlü tehdidine açık ve korumasız durumdadır. Terör örgütleri komşu coğrafyalara demir atmış, risk ve belirsizliklere çengeli takmıştır.
3 yıl sonra partisinin TBMM grup toplantısında Genel Başkan olarak konuşan Erdoğan, FETÖ davalarına da değinerek " Dünyaya sesleniyorum. eğer iade-i itibara yanaşmazsanız. yarın sizin istediklerinizden bizde olan varsa alamayacaksınız. Ettiniz ettiniz etmezseniz siz bilirsiniz "men dakka dukka" dedi.
Adana'nın Aladağ ilçesinde geçen yıl 12 kişinin öldüğü yangınla ilgili aralarında yurt müdürünün de bulunduğu tutuklu 7 sanığın 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı
HDP Sözcüsü Osman Baydemir hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Gezi Parkı odaklı eylemlerin 4. yılı nedeniyle parkın etrafı demir bariyerlerle kapatılırken, polis ekipleri park ve çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı
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İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgede, Ramazanın huzur ve güven içerisinde idrak edilebilmesi için her ilin kendi dinamikleri göz önünde bulundurularak, kent genelinde gerekli önlemlerin alınmasının gereğine işaret edildi
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "NATO bugüne kadar herhangi bir yaramıza merhem olmuş değildir. Terör örgütleri ile NATO'nun ne işi vardır? Bu ayıp değil midir?" diyerek tepki gösterdi
Türkiye'nin petrol ithalatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,09 artarak 40 milyon tonu aştı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik 104 köy ve mezrada 10 bin 73 güvenlik personelinin katılımıyla düzenlenen "Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu" sürüyor
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PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle Lice, Hani, Kocaköy ve Dicle ilçelerine bağlı 43 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Abbasi Halifesi Harun Reşit dönemine yaptırılan ve bin 231 yıldır ayakta kalan Harun Reşit Kalesi, tarihi dokusu ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini adeta geçmişe götürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin karşısına 180 günlük eylem planı ile çıkacağız. 180 günlük programı, haziran ayı sonu itibariyle başlatacağız" dedi
Yeni Akit gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, damadı tarafından bıçaklanarak öldürüldü
AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Yıldırım, "FETÖ ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Devlet içinde yerleşen bu paralel çeteyi hukuk içinde tamamen tasfiye ediyoruz." dedi.