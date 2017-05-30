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Moreno'dan Assange'a 'hacker' benzetmesi
Moreno'dan Assange'a 'hacker' benzetmesi

Ekvador Devlet Başkanı Moreno, WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın "bilgisayar korsanı" olduğunu ve Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinde kalmaya devam etmesine izin vereceğini açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, başkent Quito'da gazetecilere yaptığı açıklamada, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın bilgisayar korsanı (hacker) olduğunu düşünmesine rağmen Ekvador hükümetinin, Assange'ın kaldığı İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinde kalmaya devam etmesine izin vereceğini belirtti.

Ayrıca Moreno, Assange'a Ekvador'un veya diğer ülkelerin iç siyasetine karışmaması çağrısına bulundu.

Diğer yandan, Assange sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gazeteci ve editör olduğunu, ABD'nin bile kendisini bilgisayar korsanı olarak nitelemediğini ifade etti.

Assange, geçen hafta sosyal medya hesabından, Ekvador'da yolsuzluk yapıldığına dair kanıtlar WikiLeaks'e ulaşırsa, kamuoyuna açıklayacağını duyurmuştu.

45 yaşındaki Assange, yaklaşık 5 yıldır Londra'nın Knightsbridge semtinde bulunan Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyor. İngiliz mahkemesi, 2012'de Avustralya vatandaşı Julian Assange'ın, 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı dava gerekçesiyle İsveç'e iadesine karar vermişti. Ancak Assange, hakkındaki iddiaları reddetmişti.



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