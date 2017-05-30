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İçişleri Bakanlığı'dan Ramazan genelgesi
İçişleri Bakanlığı'dan Ramazan genelgesi

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgede, Ramazanın huzur ve güven içerisinde idrak edilebilmesi için her ilin kendi dinamikleri göz önünde bulundurularak, kent genelinde gerekli önlemlerin alınmasının gereğine işaret edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla valiliklere gönderilen genelgede, Ramazan boyunca her ilin kendi dinamikleri göz önünde bulundurularak gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, sahur ve iftar vakitlerinde özellikle camiler ile Ramazan etkinliklerinin yapıldığı mekanlarda güvenliğin ve alınacak emniyet tedbirlerinin gözden geçirilmesi istendi.

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valilikleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına gönderilen genelgede, Ramazanın huzur ve güven içerisinde idrak edilebilmesi için her ilin kendi dinamikleri göz önünde bulundurularak, kent genelinde gerekli önlemlerin alınmasının gereğine işaret edildi.

Genelgede, bu kapsamda sahur ve iftar vakitlerinde oluşabilecek yoğunluklar göz önüne alınarak özellikle camiler ile Ramazan etkinliklerinin yapıldığı mekanlarda güvenliğin ve tedbirlerin gözden geçirilmesi istendi.

Vali ve kaymakamların illerdeki kamu ve özel sektör imkanlarını etkin bir şekilde kullanarak geçim sıkıntısı çeken ihtiyaç sahibi ailelere ayni ve nakdi yardımlarda bulunmasının önemine dikkat çekilen genelgede, bu çerçevede yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşları arasında etkin bir koordinasyon sağlanması talimatı verildi.

Yapılacak erzak, giyim ve benzeri yardımların Ramazan geneline yayılması istenen genelgede, vali ve kaymakamların, şehit aileleri ve gaziler ile yakından ilgilenmeleri, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar ile iftar programlarında bir araya gelmelerinin önemine dikkat çekildi.

Vali ve kaymakamların, eşleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara habersiz ziyaretlerde bulunmaları ve iftar sevinçlerine ortak olmalarının da gereğine işaret edilen genelgede, Ramazanın tüm İslam aleminde olduğu gibi Türkiye'de de yetim ve öksüzlerin gözetildiği, muhtaç ve kimsesizlerin korunup kollandığı, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel biçimde yaşandığı, milli ve manevi duyguların yoğun bir şekilde tezahür ettiği kutsal aylardan biri olduğu vurgulandı.



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