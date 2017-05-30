Güncelleme: 14:45, 30 Mayıs 2017 Salı

Taksilerin havalimanlarından yolcu alma kararında kargaşa

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul Taksi Durakları Derneği Başkan Yardımcısı Orhan Demirci, tüm taksilerin havalimanlarından yolcu alabilmesine ilişkin beyanını, konunun Ulaşım Koordinasyon Merkezinde (UKOME) karara bağlandığını düşünerek verdiğini belirterek, "Konu henüz karara bağlanmamış, tartışılma safhasındadır." dedi.

Demirci, yaptığı açıklamada, taksilere ilişkin sözlerinin UKOME'de görüşülen ve alt komisyona sevk edilen konuyla ilgili olduğunu ifade etti.

UKOME'de sürecin, önce konunun tartışılıp sonra karara bağlanması şeklinde gerçekleştiğini kaydeden Demirci, şunları söyledi:

"Beyanatı, konunun karara bağlandığını düşünerek verdiğimden yanlış anlaşıldı. Konu henüz karara bağlanmamış, tartışılma safhasındadır. Konu taksicilerin en önemli sorunlarından biridir. UKOME'nin, uzun süredir var olan bu sorunu tüm taksilerin havalimanlarından, otogarlardan, tren istasyonlarından ve iskelelerden eşit şekilde iş alabilecek şekilde düzenlemesi tüm taksicilerin beklentisidir."

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Söz konusu 25.05.2017 tarih ve 2017/4-5 sayılı UKOME kararıyla havalimanlarına dışarıdan yolcu getiren taksilerin, dönüş istikametinde yolcu alabilmeleri hususu görüşülmüş ve konunun tüm tarafların katılımıyla gerçekleştirilecek bir alt komisyon toplantısıyla değerlendirilmesine karar verilmiştir. Havaalanları içerisindeki taksi duraklarının umuma açık taksidurağı olarak değerlendirilmesini gerektiren herhangi bir karar alınmamıştır. Karar konusu alt komisyon toplantısı en kısa sürede İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde düzenlenerek, ilgililerine ve kamuoyuna konu hakkında bilgi verilecektir."

İLK GELEN HABER

Sabah gelen ilk haberde ise İstanbul'daki taksicilerin en büyük sorunlarından olan havalimanlarından yolcu alamama konusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 25 Mayıs'ta yapılan toplantısında görüşüldüğü ve şehirdeki tüm taksicilerin havalimanlarından müşteri alabilmesinin karara bağlandığı belirtilmişti.

"MESLEKTEKİ TEKELCİLİK KALKACAK"

İstanbul Taksi Durakları Derneği Başkan Yardımcısı Orhan Demirci sabah yaptığı açıklamada, kararın taksicileri çok sevindirdiğini belirterek, UKOME'ye teşekkür etmişti.

Demirci, tüm taksicilerin bu haktan yararlanamamasının sektörde büyük sıkıntılar yaşanmasına neden olduğunu anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürmüştü:

"Bu karar, sektör açısından devrimdir. Şu ana kadar esnafa yapılan zulüm sona eriyor. Meslekteki tekelcilik kalkacak. Düşünsenize, insanlar yaklaşık 2 milyon lira verip plaka alıyor ama bu taksiyle havalimanından yolcu alamıyor. Niye? Çünkü birileri oralara çökmüş. Esnaf oradan müşteri aldığında ya bıçaklanıyor ya da dövülüyordu. Ondan sonra meslek adına hiç hoş olmayan görüntüler ortaya çıkıyordu. Ülkemiz adına da kötü örnek teşkil ediyordu. Çünkü turistlerin ilk geldikleri yer, genellikle havalimanlarıdır. En çok turisti orada görürsünüz. Kanlı bıçaklı, birbirine girmiş taksicileri görmeleri, ülkemiz için pozitif bir şey değil. Belki de Türkiye'ye ilk defa gelmiş bir turist, eli kanlı taksicileri gördüğünde, aklında hep o görüntü kalır. Taksiye binmeye bile cesaret etmeyebilir."