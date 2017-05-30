Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
15:52, 30 Mayıs 2017 Salı
Güncel
Güncelleme: 14:45, 30 Mayıs 2017 Salı

  • Paylaş
Taksilerin havalimanlarından yolcu alma kararında kargaşa
Taksilerin havalimanlarından yolcu alma kararında kargaşa

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin aldığı kararla kentteki tüm taksiler havalimanlarından müşteri alabileceği haberi AA'dan servis edildikten sonra haber yalanlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul Taksi Durakları Derneği Başkan Yardımcısı Orhan Demirci, tüm taksilerin havalimanlarından yolcu alabilmesine ilişkin beyanını, konunun Ulaşım Koordinasyon Merkezinde (UKOME) karara bağlandığını düşünerek verdiğini belirterek, "Konu henüz karara bağlanmamış, tartışılma safhasındadır." dedi. 

Demirci, yaptığı açıklamada, taksilere ilişkin sözlerinin UKOME'de görüşülen ve alt komisyona sevk edilen konuyla ilgili olduğunu ifade etti.

UKOME'de sürecin, önce konunun tartışılıp sonra karara bağlanması şeklinde gerçekleştiğini kaydeden Demirci, şunları söyledi:

"Beyanatı, konunun karara bağlandığını düşünerek verdiğimden yanlış anlaşıldı. Konu henüz karara bağlanmamış, tartışılma safhasındadır. Konu taksicilerin en önemli sorunlarından biridir. UKOME'nin, uzun süredir var olan bu sorunu tüm taksilerin havalimanlarından, otogarlardan, tren istasyonlarından ve iskelelerden eşit şekilde iş alabilecek şekilde düzenlemesi tüm taksicilerin beklentisidir."

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Söz konusu 25.05.2017 tarih ve 2017/4-5 sayılı UKOME kararıyla havalimanlarına dışarıdan yolcu getiren taksilerin, dönüş istikametinde yolcu alabilmeleri hususu görüşülmüş ve konunun tüm tarafların katılımıyla gerçekleştirilecek bir alt komisyon toplantısıyla değerlendirilmesine karar verilmiştir. Havaalanları içerisindeki taksi duraklarının umuma açık taksidurağı olarak değerlendirilmesini gerektiren herhangi bir karar alınmamıştır. Karar konusu alt komisyon toplantısı en kısa sürede İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde düzenlenerek, ilgililerine ve kamuoyuna konu hakkında bilgi verilecektir."

İLK GELEN HABER

Sabah gelen ilk haberde ise İstanbul'daki taksicilerin en büyük sorunlarından olan havalimanlarından yolcu alamama konusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 25 Mayıs'ta yapılan toplantısında görüşüldüğü ve şehirdeki tüm taksicilerin havalimanlarından müşteri alabilmesinin karara bağlandığı belirtilmişti. 

"MESLEKTEKİ TEKELCİLİK KALKACAK"

İstanbul Taksi Durakları Derneği Başkan Yardımcısı Orhan Demirci sabah yaptığı açıklamada, kararın taksicileri çok sevindirdiğini belirterek, UKOME'ye teşekkür etmişti.

Demirci, tüm taksicilerin bu haktan yararlanamamasının sektörde büyük sıkıntılar yaşanmasına neden olduğunu anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürmüştü:

"Bu karar, sektör açısından devrimdir. Şu ana kadar esnafa yapılan zulüm sona eriyor. Meslekteki tekelcilik kalkacak. Düşünsenize, insanlar yaklaşık 2 milyon lira verip plaka alıyor ama bu taksiyle havalimanından yolcu alamıyor. Niye? Çünkü birileri oralara çökmüş. Esnaf oradan müşteri aldığında ya bıçaklanıyor ya da dövülüyordu. Ondan sonra meslek adına hiç hoş olmayan görüntüler ortaya çıkıyordu. Ülkemiz adına da kötü örnek teşkil ediyordu. Çünkü turistlerin ilk geldikleri yer, genellikle havalimanlarıdır. En çok turisti orada görürsünüz. Kanlı bıçaklı, birbirine girmiş taksicileri görmeleri, ülkemiz için pozitif bir şey değil. Belki de Türkiye'ye ilk defa gelmiş bir turist, eli kanlı taksicileri gördüğünde, aklında hep o görüntü kalır. Taksiye binmeye bile cesaret etmeyebilir." 

 



İlgili Konular Taksi UKOME
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
İşte Genelkurmay başkanı Hulusi Akar'ın cevapları
İşte Genelkurmay başkanı Hulusi Akar'ın cevapları

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Meclis Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na verdiği cevaplar ortaya çıktı
Tuzla Piyade Okulu' iddianamesi hazır
'Tuzla Piyade Okulu' iddianamesi hazır

FETÖ'nün darbe girişimi öncesinde ve sırasında Tuzla Piyade Okulundaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin 35'i tutuklu rütbeli 40 şüpheli hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı
FETÖ'nün darbesini Akar'a tebliğ eden Dişli hakim karşısında
FETÖ'nün darbesini Akar'a tebliğ eden Dişli hakim karşısında

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay'da yaşananlara ilişkin davada hakim karşısına çıkan eski Tümgeneral Dişli, darbecilerin kimin adına hareket ettiklerine ilişkin savunmasını yaptı
Taksilerin havalimanlarından yolcu alma kararında kargaşa
Taksilerin havalimanlarından yolcu alma kararında kargaşa

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin aldığı kararla kentteki tüm taksiler havalimanlarından müşteri alabileceği haberi AA'dan servis edildikten sonra haber yalanlandı
quot 16 bin genç çiftçiye 483 milyon lira destek quot
"16 bin genç çiftçiye 483 milyon lira destek"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, "2016 yılında başlattığımız ve üç yıl sürecek 'Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı' kapsamında geçen sene 15 bin genç çiftçiye çeşitli projeleri karşılığı olarak 450 milyon liralık hibe kullandırmıştık. Bu yıl 16 bin 67 genç çiftçimize 483 milyon liralık hibe kullandıracağız" dedi
FETÖ'nün quot Myanmar imamı quot Hatay'a getirildi
FETÖ'nün "Myanmar imamı" Hatay'a getirildi

FETÖ/PDY'nin "Myanmar imamı" Sökmen'in emniyetteki işlemleri sürüyor
Demir'den 'Suudi Arabistan'a gemi satışı' açıklaması
Demir'den 'Suudi Arabistan'a gemi satışı' açıklaması

Savunma Sanayii Müsteşarı Demir, Suudi Arabistan'ın MİLGEM Projesi kapsamında üretilecek gemilerin alımını iptal ettiği iddialarına dair "Aksine devam edeceği yönünde bir değerlendirme var" ifadesini kullandı
Türk Akımı'na boru döşeyecek gemi Karadeniz yolunda
Türk Akımı'na boru döşeyecek gemi Karadeniz yolunda

Türk Akımı boru hattının derin sulardaki inşaatını gerçekleştirecek ‘Pioneering Spirit’ adlı boru döşeme gemi Çanakkale'den geçti
Erdoğan 1044 gün sonra kürsüye çıkıp Avrupa'ya resti çekti
Erdoğan 1044 gün sonra kürsüye çıkıp Avrupa'ya resti çekti

3 yıl sonra partisinin TBMM grup toplantısında Genel Başkan olarak konuşan Erdoğan, FETÖ davalarına da değinerek " Dünyaya sesleniyorum. eğer iade-i itibara yanaşmazsanız. yarın sizin istediklerinizden bizde olan varsa alamayacaksınız. Ettiniz ettiniz etmezseniz siz bilirsiniz "men dakka dukka" dedi.
Aladağ'daki yurt yangını sanıkları hakim karşısında
Aladağ'daki yurt yangını sanıkları hakim karşısında

Adana'nın Aladağ ilçesinde geçen yıl 12 kişinin öldüğü yangınla ilgili aralarında yurt müdürünün de bulunduğu tutuklu 7 sanığın 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı
Osman Baydemir hakkında yakalama kararı
Osman Baydemir hakkında yakalama kararı

HDP Sözcüsü Osman Baydemir hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Taksim'de 'Gezi Parkı' önlemleri
Taksim'de 'Gezi Parkı' önlemleri

Gezi Parkı odaklı eylemlerin 4. yılı nedeniyle parkın etrafı demir bariyerlerle kapatılırken, polis ekipleri park ve çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı
İçişleri Bakanlığı'dan Ramazan genelgesi
İçişleri Bakanlığı'dan Ramazan genelgesi

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgede, Ramazanın huzur ve güven içerisinde idrak edilebilmesi için her ilin kendi dinamikleri göz önünde bulundurularak, kent genelinde gerekli önlemlerin alınmasının gereğine işaret edildi
MHP lideri Bahçeli NATO'ya yüklendi
MHP lideri Bahçeli NATO'ya yüklendi

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "NATO bugüne kadar herhangi bir yaramıza merhem olmuş değildir. Terör örgütleri ile NATO'nun ne işi vardır? Bu ayıp değil midir?" diyerek tepki gösterdi
Petrol ithalatı 40 milyon tonu geçti
Petrol ithalatı 40 milyon tonu geçti

Türkiye'nin petrol ithalatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,09 artarak 40 milyon tonu aştı
Diyarbakır'da 10 bin 73 personelli terör operasyonu sürüyor
Diyarbakır'da 10 bin 73 personelli terör operasyonu sürüyor

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik 104 köy ve mezrada 10 bin 73 güvenlik personelinin katılımıyla düzenlenen "Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu" sürüyor

Haberler

Taksilerde yeni dönem
Taksilerde yeni dönem

Taksicilere de emniyet kemeri zorunluluğu
Taksicilere de emniyet kemeri zorunluluğu

Şehiriçi hız limiti 70'ten 90'a çıktı
Şehiriçi hız limiti 70'ten 90'a çıktı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 