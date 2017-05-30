11:37, 30 Mayıs 2017 Salı

Yemen'de kolera salgınının önüne geçilemiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yemen'de mayıs ayı başından bu yana 478 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kolera salgını tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamıyor.

Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden iç savaşın neden olduğu ekonomik ve insani krize bir de yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan kolera salgını eklendi. Son dönemde hızla yayılan salgın, uluslararası sağlık kuruluşlarının çabalarına rağmen henüz kontrol altına alınamadı.

Yaklaşık bir ayda 478 kişinin öldüğü salgında 52 bin 111 şüpheli vaka tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, salgının en etkili olduğu şehir, 12 bin 500 şüpheli vakanın görüldüğü ve 63 kişinin hayatını kaybettiği başkent Sana.

Sağlık hizmetlerinin yeterli olmadığı illerde de ölüm oranlarının yüksek olduğu gözlendi. 62 kişinin hayatını kaybettiği Hacce'yi Amran kenti izledi. Güneydeki illerden Ebyen'de 15, Aden'de 13, Marib'de ise 1 kişi hayatını kaybetti.

RAMAZAN SEVİNCİNE GÖLGE DÜŞTÜ

Kolera salgını Yemenlilerin Ramazan sevincine de gölge düşürdü. Uluslararası sağlık örgütlerinin Sana dışından gelen ya da yetiştirme aşamasında hangi suyun kullanıldığının bilinmediği sebzelerin satın alınmaması yönündeki uyarıları, Ramazan sofralarının önemli bir unsurdan yoksun kalmasına sebep oldu.

Sana sakinlerinden Imad Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle evlerine sebze sokamadıklarını, ramazanda sebzeden oluşan öğünlerin eksikliğini çektiklerini ifade etti. Salgın nedeniyle meyve de alamadıklarını belirten Muhammed, bazı kişilerin sadece ambalajlı meyveleri satın aldığını söyledi.

Salgın, Yemen'de genellikle camilerde yapılan toplu iftarların da kaldırılmasına sebep oldu. Hail Mahallesi sakinlerinden Isam Ahmed, "Bugünlerde evlerimizden gelen yiyeceklerden bile şüphelenir olduk. Su depolarını bile sterilize ediyoruz, kaldı ki farklı evlerden gelen yiyeceklere güvenelim." dedi.

DSÖ, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi gibi uluslararası kuruluşlar kolerayla mücadele için Yemen'e tıbbi yardımda bulunsa da ülkedeki sağlık merkezleri ve hastanelerde ciddi ölçüde ilaç sıkıntısı yaşanıyor.

DSÖ'nün Yemen'deki Acil Durum Görevlisi Ömer Salih, hastane ve sağlık merkezlerinde oral rehidrasyon sıvısı ile bazı ilaçların bulunmadığına dikkati çekti. Salgının çok hızlı yayıldığını ifade eden Salih, her gün 2 ila 3 bin kişide virüse rastlandığını kaydetti.

Yemen'deki UNICEF Sözcüsü Muhammed el-Esadi ise salgını kontrol altına almak için büyük kaynak eksikliği olduğunu söyledi. Esadi, UNICEF'in hastanelere 7 tonluk tıbbi yardım malzemesi gönderdiğini, 28 ton malzeme taşıyan 2 kargo uçağının daha Sana'ya ulaştığını dile getirdi.

Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması sonucu her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.