11:41, 30 Mayıs 2017 Salı

Taksim'de 'Gezi Parkı' önlemleri





Gezi Parkı odaklı eylemlerin 4. yılı nedeniyle parkın etrafı demir bariyerlerle kapatılırken, polis ekipleri park ve çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul'da Gezi Parkı odaklı olayların 4. yılı sebebiyle parkın etrafı demir bariyerlerle kapatılıyor. Polis ekipleri sabah saatlerinde, 2013'te yaşanan olayların 4. yılı nedeniyle yapılabilecek olası eylemler için Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nın çevresinde güvenlik önlemi almaya başladı. Bu kapsamda, Gezi Parkı'nın etrafı demir bariyerlerle kapatılıyor. Park içindeki yürüyüş yolları kapatılmazken, yeşil alanlar tamamıyla demir bariyerlerle çevriliyor. Gezi Parkı'na vatandaşların giriş-çıkışlarına izin verilirken, parkın içinde bir TOMA ve iki midibüs hazır bekletiliyor. Polis ekipleri de park ve çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

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