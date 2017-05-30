Osman Baydemir hakkında yakalama kararı

MHP lideri Bahçeli NATO'ya yüklendi

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "NATO bugüne kadar herhangi bir yaramıza merhem olmuş değildir. Terör örgütleri ile NATO'nun ne işi vardır? Bu ayıp değil midir?" diyerek tepki gösterdi