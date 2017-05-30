Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
13:25, 30 Mayıs 2017 Salı
Güncel
11:49, 30 Mayıs 2017 Salı

  • Paylaş
Osman Baydemir hakkında yakalama kararı
Osman Baydemir hakkında yakalama kararı

HDP Sözcüsü Osman Baydemir hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

HDP Şanlıurfa milletvekili Osman Baydemir hakkında yakalama kararı çıkartıldı.



İlgili Konular Osman Baydemir
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Erdoğan 1044 gün sonra kürsüye çıkıp Avrupa'ya resti çekti
Erdoğan 1044 gün sonra kürsüye çıkıp Avrupa'ya resti çekti

3 yıl sonra partisinin TBMM grup toplantısında Genel Başkan olarak konuşan Erdoğan, FETÖ davalarına da değinerek " Dünyaya sesleniyorum. eğer iade-i itibara yanaşmazsanız. yarın sizin istediklerinizden bizde olan varsa alamayacaksınız. Ettiniz ettiniz etmezseniz siz bilirsiniz "men dakka dukka" dedi.
Aladağ'daki yurt yangını sanıkları hakim karşısında
Aladağ'daki yurt yangını sanıkları hakim karşısında

Adana'nın Aladağ ilçesinde geçen yıl 12 kişinin öldüğü yangınla ilgili aralarında yurt müdürünün de bulunduğu tutuklu 7 sanığın 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı
Osman Baydemir hakkında yakalama kararı
Osman Baydemir hakkında yakalama kararı

HDP Sözcüsü Osman Baydemir hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Taksim'de 'Gezi Parkı' önlemleri
Taksim'de 'Gezi Parkı' önlemleri

Gezi Parkı odaklı eylemlerin 4. yılı nedeniyle parkın etrafı demir bariyerlerle kapatılırken, polis ekipleri park ve çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı
İstanbul'da taksicileri sevindiren karar
İstanbul'da taksicileri sevindiren karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin aldığı kararla kentteki tüm taksiler havalimanlarından müşteri alabilecek
İçişleri Bakanlığı'dan Ramazan genelgesi
İçişleri Bakanlığı'dan Ramazan genelgesi

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgede, Ramazanın huzur ve güven içerisinde idrak edilebilmesi için her ilin kendi dinamikleri göz önünde bulundurularak, kent genelinde gerekli önlemlerin alınmasının gereğine işaret edildi
MHP lideri Bahçeli NATO'ya yüklendi
MHP lideri Bahçeli NATO'ya yüklendi

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "NATO bugüne kadar herhangi bir yaramıza merhem olmuş değildir. Terör örgütleri ile NATO'nun ne işi vardır? Bu ayıp değil midir?" diyerek tepki gösterdi
Petrol ithalatı 40 milyon tonu geçti
Petrol ithalatı 40 milyon tonu geçti

Türkiye'nin petrol ithalatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,09 artarak 40 milyon tonu aştı
Diyarbakır'da 10 bin 73 personelli terör operasyonu sürüyor
Diyarbakır'da 10 bin 73 personelli terör operasyonu sürüyor

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik 104 köy ve mezrada 10 bin 73 güvenlik personelinin katılımıyla düzenlenen "Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu" sürüyor
Rusya'ya giden dev gemi Çanakkale'den geçti
Rusya'ya giden dev gemi Çanakkale'den geçti

Hollanda'dan Rusya'ya giden 445 metrelik Malta bayraklı dev kablo döşeme gemisi "Pioneering Spirit", Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Endonezya da büyük deprem
Endonezya’da büyük deprem

Endonezya'nın Sulewasi Adası'nda 6,8 büyüklüğünde bir deprem oldu
Diyarbakır'da 43 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı
Diyarbakır'da 43 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı

PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle Lice, Hani, Kocaköy ve Dicle ilçelerine bağlı 43 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bin 231 yıllık Harun Reşit Kalesi'nde tarihe yolculuk
Bin 231 yıllık Harun Reşit Kalesi'nde tarihe yolculuk

Abbasi Halifesi Harun Reşit dönemine yaptırılan ve bin 231 yıldır ayakta kalan Harun Reşit Kalesi, tarihi dokusu ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini adeta geçmişe götürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '180 günlük eylem planı' VİDEO
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '180 günlük eylem planı' | VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin karşısına 180 günlük eylem planı ile çıkacağız. 180 günlük programı, haziran ayı sonu itibariyle başlatacağız" dedi
Yeni Akit gazetesi Genel Yayın Yönetmeni damadı tarafından öldürüldü
Yeni Akit gazetesi Genel Yayın Yönetmeni damadı tarafından öldürüldü

Yeni Akit gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, damadı tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Yıldırım Paralel çeteyi hukuk içinde tamamen tasfiye ediyoruz
Yıldırım: Paralel çeteyi hukuk içinde tamamen tasfiye ediyoruz

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Yıldırım, "FETÖ ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Devlet içinde yerleşen bu paralel çeteyi hukuk içinde tamamen tasfiye ediyoruz." dedi.

Haberler

HDP'li Milletvekili Baydemir hakkında dava açıldı
HDP'li Milletvekili Baydemir hakkında dava açıldı

Baydemir: Askeri darbeyi önleme çabasındayız
Baydemir Askeri darbeyi önleme çabasındayız

Şırnak'ta morgda yer kalmadı
Şırnak'ta morgda yer kalmadı

HDP'li vekiller PKK kamplarına gidiyor
HDP'li vekiller PKK kamplarına gidiyor

Osman Baydemir de kaybedenler arasında
Osman Baydemir de kaybedenler arasında

Gül\'e Kürtçe-Türkçe sözlük hediye edildi
Gül 'e Kürtçe-Türkçe sözlük hediye edildi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 