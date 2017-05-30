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Aladağ'daki yurt yangını sanıkları hakim karşısında
Aladağ'daki yurt yangını sanıkları hakim karşısında

Adana'nın Aladağ ilçesinde geçen yıl 12 kişinin öldüğü yangınla ilgili aralarında yurt müdürünün de bulunduğu tutuklu 7 sanığın 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Adana'nın Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2016'da 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yangınla ilgili, yurt müdürünün de aralarında yer aldığı tutuklu 7 sanık hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması başladı.

Kozan ilçesinde görülen duruşma öncesi yaşamını yitiren çocukların aileleri, ellerinde kaybettikleri evlatlarının isimlerinin bulunduğu döviz ve "Adalet mücadelemiz başka canlar yanmasın diyedir. Aladağ'ı unutma, unutturma." yazılı pankartlar taşıyarak ilçe merkezinde yürüdü.

Daha sonra grup adına konuşma yapan avukat Can Atalay, yurtta ölen çocukların davasına sahip çıkmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Yurtta ölen öğrencilerden Sümeyye Yetim'in babası Ahmet Yetim de yangında 2 kızından birinin hayatını kaybettiğini ve onların hakkını arayacaklarını dile getirdi.

Daha sonra adliyeye geçen grup ile diğer katılımcılar, Kozan Ağır Ceza Mahkemesi salonuna sığmayınca davanın Kozan Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda görülmesine karar verildi.

Tutuklu yurt müdürü Cuma Ali Genç, yurdun bağlı olduğu Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneğinin Başkanı İsmail Uğur, dernek görevlileri Mahir Kılıç, Mahmut Deniz, Mustafa Öztaş, Ramazan Dede ve Ramazan Keleş'in katıldığı duruşmada, 15 ilden gelen çok sayıda avukat, öğrencilerin aileleri ile çok sayıda katılımcı hazır bulundu.



İlgili Konular Adana Aladağ Aladağ'daki yurt yangını
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