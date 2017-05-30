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Afrika
11:53, 30 Mayıs 2017 Salı

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Rusya'dan Mısır'a destek ziyareti
Rusya'dan Mısır'a destek ziyareti

Rusya lideri Putin, Paris'te Macron ile terörle mücadele anlaşması yaparken Dışişleri Bakanı Lavrov Kahire'de Sisi'nin Libya'ya saldırısına destek vermeye gitti. Gündemi hareketli olan Putin yarın da Suudi Arabistan Kralı Selman'ın oğlu Muhammed ile yarın Moskova'da görüşecek.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin, resmi ziyaret için Kahire'ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu kabul ettiği, görüşmede Mısır Savunma Bakanı Sıdkı Subhi ile Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin de yer aldığı belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Rusya'nın "2+2" görüşmelerinden duyduğu memnuniyeti ni fade ederek, bu görüşmelerin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmede önemli olduğunu belirtti.

Açıklamada, Rusya dışişleri ve savunma bakanlarının mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği stratejik diyalogdan övgü ile söz eden Sisi'nin, "2+2" görüşmelerinin iki ülke arasındaki sıkı bağların güçlendirilmesinde önemli olduğunu" ifade ettiği kaydedildi.

Ortadoğu'nun karşı karşıya kaldığı zorlukların üstesinden gelinmesi ve bölgede istikrarın yeniden sağlanması için Rusya ve Mısır arasındaki iş birliğinin artırılması gerektiğini vurgulayan Sisi, ülkesinin, ekonomi, ticaret ve endüstri alanlarında Moskova yönetimiyle ortaklığını pekiştirmek istediğini aktardı.

Rusya savunma ve dışişleri bakanlarının ise ülkelerinin, Mısır ile stratejik diyaloğa önem verdiğini aktardığı açıklamada, tarafların, terör ve aşırılığın yayılması neticesindeki tehlikeleri ele aldığı görüşmede, ayrıca terörle mücadele kapsamında uluslararası çalışmalarda dayanışmanın yanı sıra bu alanda iki ülke arasındaki iş birliği ile koordinasyonun önemli olduğuna ilişkin konularda mutabık kaldığı belirtildi.

Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, iki ülke, krizlere siyasi çözümlerin bulunmasının yanı sıra ülkelerin birlik ve beraberliği ile toprak güvenliğinin korunmasına verdiği öneme dikkati çekti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un dün başlayan Mısır ziyaretinin, iki gün sürmesi bekleniyor.

Mısır'ın aralarında bulunduğu 6 ülke ile "2+2" görüşmeler yapan Rusya'nın dışişleri ve savunma bakanları, söz konusu ülkelerde mevkidaşlarıyla aynı anda bir araya geliyor.

LİBYA SALDIRILARINA RUSYA'DAN DESTEK

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Mısır ve Birleşik Arap Emrilikleri'nin (BAE) Libya'ya yönelik harekatlarını desteklediğini bildirdi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, 31 Ekim 2015'te Şarm eş-Şeyh-St. Petersburg seferini yapan Rus yolcu uçağının düşmesinin ardından Mısır'a durdurulan uçak seferlerinin tekrar başlatılması için yeni şartlarının olmadığını belirtti.

FİLİSTİN'DE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Rusya'nın Ortadoğu'yu kitlesel imha silahlarından arındırmak istediğini savunan Lavrov, Filistin meselesine de değinerek, iki devletli çözümü desteklediklerini kaydetti.

Mısır'ın, Astana'da düzenlenen Suriye görüşmeleri sürecinde Rusya'yı desteklediğini dile getiren Lavrov, ülkesinin de Mısır ve BAE'nin Libya'ya yönelik harekatlarını desteklediğinin altını çizdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Şükri de Mısır'ın, Libya'daki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisine (TM) bağlı güçlerin komutanı General Halife Hafter güçleriyle iş birliği içerisinde Mısır'ın milli güvenliğini tehdit eden terör örgütlerinin üslerini hedef alan saldırılar düzenlediğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu, resmi ziyaret için Mısır'da bulunuyor. Şoygu'nun da bugün Mısır Savunma Bakanı Sıdkı Subhi ile görüşmesi bekleniyor.

Rusya, Mısır'ın da içinde bulunduğu 6 ülke ile "2+2" görüşmeler yapıyor. Söz konusu ülkelere Rusya Dışişleri ve Savunma bakanları aynı anda ziyaret gerçekleştiriyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te, Versailles Sarayı'nda bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron görüşme sonrasında yaptıkları basın açıklamasında Putin, "Bugün için en önemli hedefin terörle mücadele olduğu konusunda hemfikiriz. Macron, terörle mücadele çalışma grubu kurmayı, heyetleri birleştirmeyi önerdi. Rusya ve Avrupa için büyük tehlike oluşturan terör tehdidine karşı birlikte hareket için çalışma grubu kurma konusunda anlaştık" dedi.



İlgili Konular Mısır rusya
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