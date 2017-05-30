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İkinci YÖKDİL Sınavı başvuruları başladı
İkinci YÖKDİL Sınavı başvuruları başladı

Yükseköğretim Kurulunca yapılacak ikinci Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı başvuruları başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yapılacak ikinci Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı başvurularının başladığı bildirildi.

YÖK'ün yazılı açıklamasına göre, ikinci YÖKDİL Sınavı 9 Temmuz Pazar günü, 30 ilde ve 35 sınav merkezinde saat 09.30'da tek oturum halinde yapılacak.

Sınav başvuruları bugünden itibaren 9 Haziran'a kadar "yokdil.yok.gov.tr" internet adresi üzerinden alınacak.

Sınav fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında gerçekleştirilecek ve ilk kez İngilizce'ye ek olarak Arapça, Almanca ve Fransızca dillerinde de yapılacak.

YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilecek.



İlgili Konular Yükseköğretim Kurulu YÖK YÖKDİL
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