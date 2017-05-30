12:21, 30 Mayıs 2017 Salı

Ürdün sınırında operasyon





Yasa dışı yollarla Ürdün'e girmeye çalışan 2 kişi öldürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ürdün askerlerinin Suriye sınırından yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 2 kişiyi öldürdüğü bildirildi. Ürdün ordusunun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Sınır Muhafız Birlikleri'nin, uyuşturucu madde sokmak amacıyla yasa dışı şekilde ülkeye girmeye çalışan iki kişiyi çıkan silahlı çatışma sonucu etkisiz hale getirdiği belirtildi. Operasyonda, uyuşturucu etkisi olan 50 bin adet Tramadol hap ele geçirildiği aktarıldı.

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