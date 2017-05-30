12:19, 30 Mayıs 2017 Salı

Erdoğan 1044 gün sonra kürsüye çıkıp Avrupa'ya resti çekti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1044 gün aradan sonra partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"GRUP SİZİ ÖZLEDİ"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başbakan Binali Yıldırım, "Grup sizi özledi Cumhurbaşkanım" diyerek özetle şunları söyledi:

"16 Nisan'da anayasayı milletimizin onayıyla değiştirdik. Değişikliklerden en önemlisi seçilen cumhurbaşkanının partisiyle bağının kesilmesinin ortadan kaldırılmasına yönelik maddedir. Bugün bu maddenin gereği yerine getiriliyor. Yeni dönem atılım dönemi, reform dönemi, ilk günkü heyecanla Türkiye'nin gelecek hedeflerine koşar adımlarla gitme dönemidir. Yeni dönemin ülke ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Artık Türkiye'de hiçkimse milletin kayıtsız şartsız iradesini yok sayarak demokrasi dışı girişimlere teşebbüs etmeyecek. Vesayetçilerin bundan sonra işlerinin çok zor olduğunu bu millet gösterdi. O gece yaptığınız çağrı akın akın Anadolu'nun bütün köşesine yayıldı. Ülkeye sahip çıktı, geleceğe sahip çıktı, demokrasiye sahip çıktı. Böyle bir milletin karşısında şapka alıp gidilmez, şapka çıkarılır. Millet kararını 16 Nisan'da verdi ve Türkiye'nin geleceğini inşa edecek yönetim sistemini onayladı."

Yıldırım, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kürsüye davet etti. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. AK Parti Grup Toplantısı'nın ülkemiz, demokrasimiz ve geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bölgede yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

Türkiye terör örgütleriyle yürüttüğü mücadelesinde önemli mesafeler kaydetti. Son 2 ayda 336 teröristi etkisiz hale getiren güvenlik güçlerimiz 43 de şehit verdi. Terör örgütünün hiç girilmemiş inlerine girip çok sayıda mühimmat ele geçiren ve teröristlere bölgeyi dar eden güvenlik güçlerine şükranlarımı sunuyorum. Tam olarak 1044 gün sonra bu salonda sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.

"BUNDAN SONRA İŞİMİZ ÇOK DAHA ZOR"

Dün genel merkezimizde MKYK toplantısını yaparak MYK'yı belirledik. Bugün de grup toplantısı için Meclis'teyiz. Durmak yok yola devam. Bundan sonra partimizin tüm çalışmalarında beraber olacağız. Bundan sonra işimiz çok daha zor.

"KATILAMADIĞIM TOPLANTILARA BİNALİ YILDIRIM BAŞKANLIK EDECEK"

Grup toplantılarına iştirak etmeye çalışacağım. Ancak Cumhurbaşkanı olarak görevlerim nedeniyle şahsen katılamadığım toplantılara Sayın Binali Yıldırım kardeşim başkanlık edecek. Kendisi demokrasi tarihimize altın harflerle yazılacak süreci başarıyla yürüttü. Yıldırım'a yaptığı çalışmalar için şükranlarımı sunuyorum.

AK Parti kendini sürekli geliştirmesine, yenilemesine rağmen çizgisinde en küçük sapmaya meydan vermemiş bir partidir. Yaptıklarımıza baktığımızda bu ülkeye gerçek manada demokrasiyi de cumhuriyeti de refahı da getiren AK Parti olmuştur. Birileri kabul etmeyebilir. Ben sosyal hayatın da matematiği olduğuna inanıyorum. AK Parti demokrattır. Mİlletin tercihlerini en üstte tutmuştur. AK Parti cumhuriyetçidir. Sadece ve sadece cumhura dayanmış ve tesliml olmuştur. AK Parti milli ve yerlidir."

"HEDEFİMİZ 80 MİLYONUN GÖNLÜNÜ KAZANMAK"

AK Parti kucaklayıcıdır. Mİlletimizin birliğine bütünlüğüne husumet göstermeyen herkesi kendisinin doğal bir parçası olarak görmüştür. Hedefimiz 80 milyon vatandaşımızın tamamının gönlünü kazanmaktır.

Suriye ve Irak'tan ülkemize gelen 3 milyon kardeşimiz için yaptıklarımızla kıllarını kıpırdaymayan ülkelere insanlık dersi verdik. Türkiye geçtiğimiz yıl yaptığı 5.6 milyar dolarlık insani yardımla tüm dünyaya örnek olmuştur.

"AK PARTİ DEVRİMCİ BİR PARTİDİR"

AK Parti, açık söylemek lazım, devrimci bir partidir. Batı ne diyordu, AK Parti sessiz bir devrim gerçekleştirdi diyordu. Türkiye en cesur, en etkili değişimleri AK Parti döneminde gerçekleştirmiştir. Hak ve özgürlükler konusunda hiç bir dönemde atılamayan adımları atmıştır. Devrimci geçinenlere sesleniyorum. Acaba bu adımları hanginiz attınız? Bizim yavrularımızı üniversitelerden kovan siz olmadınız mı? Nerede özgürlüğünüz? Nerede eğitim, inanç, düşünce özgürlüğü? Özgürlük benim sınıfıma dahil olanlarla olur mantığı yanlıştır.

YÜKSEKOVA VE CİZRE'NİN İL OLMASI

AK Parti Türkiye Cumhuriyeti devletini milletiyle buluşturmuştur. Buradan bize milletvekili çıkmadı buraya yatırım yapmayalım dememiştir AK Parti. Burada bizim milletvekilimiz yok buraya havalanı yapmayalım demedik. Sayın Başbakan burada, Yüksekova ve Cizre'ye şehir olma sözümüz var. Olay sadece valiliğin ve bazı kurumların taşınmasıdır. Hızla bu şehirleri dönüştürelim. Hakkari'deki şehiri Yüksekova'ya taşıyoruz.

AK Parti insanı yaşat ki devlet yaşatsın demiştir. 15 Temmuz'da milletimiz devletinde sembolleştirdiği özgürlüğünü, inancını, geleceğini korumak için adeta kıyam etmiştir. Bir çağrıya ülkemizin dört bir köşesinden cevap verilmesi çok anlamlıdır. Dünyada bunun benzeri yoktur. Milletimle gurur duyuyorum. 249 şehit verdik, 2193 gazimiz oldu ama FETÖ'nün kahpe arkasındaki iz sürücülerine bu ülke teslim edilmedi.

BATI'YA FETÖ MESAJI: YARIN SİZ DE ALAMAYACAKSINIZ

Şimdi duruşmalar başladı. Bu duruşmalarla birlikte bütün şehit ve gazilerimizin ailelerine mahkeme kararlarıyla iade-i itibarın sağlanmasını sağlayacağız. Dünyada bunları korumaya kalkanlara da yargı kararlarını göstereceğiz. Dünyaya sesleniyorum, sizler iade-i itibara yardımcısı olmazsanız sizlerin de bizim elimize düşenler olduğunuzda bunları alamayacaksınız. Terörle mücadele lokal değildir. Bunları inşallah vatandaşlıktan çıkaracağız.

"YENİLENME SÜRECEK"

AK Parti'nin devrimci yönü olmasa ayakta kalamazdı. Değişime olan inancımız ve bağlılığımız milletimizle bütünleşmemize imkan veriyor. Her fırsatta bu yenilenmeyi sürdürerek birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

180 GÜNLÜK EYLEM PLANI

Tüm bakanlıklarımızdan 180 günlük eylem planı istedim. 2019 seçimlerine kadar çalışmaları yürütecek bir eylem planı oluşturacağız. Buna ilave olarak 2035 yılını hedef alan bir çalışmaya daha başladık. Yeni Türkiye'nin inşasında omurga görevini yine sizler üstleneceksiniz. 3 Kasım 2019 seçimleriyle birlikte yürürlüğe girecek yeni yönetim sistemi için çok sayıda uyum yasası çıkarılması gerekiyor. Meclis'teki yoğun mesainizi biliyorum ama seçim bölgelerindeki vatandaşlarımızın gönlünü kazanabilecek çalışmaları da yürütebileceğinizi biliyorum. Ramazan ve Kurban bayramlarını çok iyi değerlendirmeliyiz.

"BAŞARI ÇITASI YÜKSELDİ"

Ciddi bir rakibimiz olmadığı için projeler konusunda kendimizle yarışıyoruz. Başarı çıtasını daha da yukarılara taşımalıyız. 16 Nisan'da kabul edilen anayasa değişikliğiyle başarı çıtası yüzde 50 artı 1'e çıktı. 2011 ve 1 Kasım'da aldığımız tarihimizin en yüksek oy oranları bile artık yeterli değil. Her ikisinde de yüzde 50'nin üzerine çıkmadan arzu ettiğimiz gibi bir hizmet veremeyiz. Sandıkta yüzde 50'nin üzerine çıkmak için milletimizin her ferdini kucaklamalıyız.

"TEŞKİLATLAR TAMAMEN YENİLENECEK"

İlçe ve belde teşkilatlarımızın tamamını güncelleyeceğiz, yeniden gözden geçireceğiz. Ortada bir metal yorgunluğu var bunu aşmamız lazım. Çok daha gayretkeş ekiplerle 2019'a hazırlanmamız gerekiyor. İlgili birimlerimiz yoğun bir çalışma içerisinde bu çalışmaları yapması gerekiyor. Ben sizlere güveniyorum."