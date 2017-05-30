12:37, 30 Mayıs 2017 Salı

Panama'nın eski diktatörü Noriega öldü





Panama'nın ev hapsindeki eski diktatörü Manuel Noriega, beyin tümörü nedeniyle 83 yaşında öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Panama'nın ev hapsindeki eski diktatörü Manuel Noriega'nın beyin tümörü nedeniyle öldüğü bildirildi.

Panama hükümeti, ülkenin eski diktatörü Noriega'nın 83 yaşında salı günü öldüğünü duyurdu. Geçen mart ayında beyin tümörü nedeniyle ameliyat edilen Noriega, o zamandan beri hastanede tedavi altındaydı. ESKİ DİKTATÖR MANUEL NORİEGA KİMDİR? Manuel Noriega, 1983 - 1989 yılları arasında Panama'yı demir yumrukla yönetmiş, 1989 yılında ABD'nin "Just Cause" adlı askeri müdahalesi ile devlet başkanlığından devrilmişti. Noriega, Washington'la müttefik ve aynı zamanda CIA'in bilgi kaynağı olmasına rağmen Kolombiya bağlantılı Medellin karteli ile bağlantıları yüzünden askeri müdahale ile devrildikten sonra ABD'ye getirildi. Uyuşturucu kaçakçılığından yargılanarak ABD'de 20 yıl hapis yatan Noriega, Fransa'da da kara para aklamak suçundan da 2 yıl cezaevinde kaldı. Fransa, Noriega'yı 2011 yılında Panama'ya iade etti. Panama'da da yargılanarak hapis cezası alan Noriega, geçen ocak ayına kadar cezaevindeydi. Noriega, sağlık sorunları nedeniyle daha sonra ev hapsine alınmıştı.

İlgili Konular Manuel Noriega Panama

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.