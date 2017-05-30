12:41, 30 Mayıs 2017 Salı

Özbekistan ve Kırgızistan sınır meselelerini görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Özbekistan ve Kırgızistan hükümetleri tarafından sınırların tespiti amacıyla oluşturulan ortak çalışma grubu, tartışmalı bölgelere ilişkin ortak topoğrafya ve arazi düzenleme çalışmaları yaptı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ortak çalışma grubu geçen hafta Kırgızistan'ın Celalabad şehrinde bir araya geldi.

Ortak çalışma grubu, Özbekistan'ın Andican ve Kırgızistan'ın Oş vilayetlerinin kesiştiği sınırların bazı noktalarında sınır tespitine ilişkin ortak topoğrafya ve arazi düzenleme çalışmaları yürüttü.

Görüşmelerde, Özbekistan-Kırgızistan devlet sınırlarının belirlenmesine ilişkin geçici anlaşma taslağının hazırlanması konusu da ele alındı.

Çalışmaların ardından Özbekistan ile Kırgızistan arasında görüşme ve müzakerelerin sonuçlarına ilişkin protokol imzalandı.

Ortak çalışma grubu, son olarak 10-20 Nisan'da Özbekistan'ın Namangan şehrinde bir araya gelmiş, Özbekistan'ın Namangan ve Fergana, Kırgızistan'ın ise Batken ve Celalabad vilayetlerinin kesiştiği sınırların bazı noktalarında sınır tespitine ilişkin saha ve topoğrafya çalışmaları yürütmüştü.

Grup üyeleri, geçen yıl kasım ayında Fergana şehrinde yaptıkları toplantıda bağımsızlığın ilk yıllarından bu yana iki ülke arasındaki tartışmalı 7 sınır noktası konusunda anlaşmaya varmış, böylece iki ülkenin üzerinde uzlaşma sağladığı sınır noktası sayısı 56'ya ulaşmıştı.

Bağımsızlıklarını 1991'de kazanan Özbekistan ve Kırgızistan arasında bin 378 kilometre uzunluğunda sınır bulunuyor. Taraflar, bağımsızlığın ardından başlayan sınır belirleme çalışmalarında, sınırın 300 kilometrelik kısmında henüz uzlaşma sağlayamadı.