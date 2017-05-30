13:25, 30 Mayıs 2017 Salı

Demir'den 'Suudi Arabistan'a gemi satışı' açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, konuk oldu ve gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Demir, Suudi Arabistan'ın, MİLGEM Projesi kapsamında üretilecek gemilerin alımını iptal ettiğine dair iddialara ilişkin, "ABD-Suudi Arabistan arasındaki ilişkinin ve son anlaşmanın bize yansıması şu ana kadar olumsuz olmadı. Bizim projemiz ile ilgili karşı taraftan herhangi bir olumsuz dönüş olmadı. Tam aksine projenin devam ettiği ve devam edeceği yönünde bir duyum var hatta dün de doğrudan bir mesaj var." dedi.

İsmail Demir, ATAK ve MİLGEM özelinde gerek Pakistan gerek Suudi Arabistan'la yakın temasların devam ettiğini söyledi.