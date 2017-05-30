"16 bin genç çiftçiye 483 milyon lira destek"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2016'da başlattıkları ve 3 yıl sürecek olan "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı" kapsamında geçen yıl 15 bin genç çiftçiye çeşitli projeleri karşılığı olarak 450 milyon liralık hibe kullandırdıklarını, bu yıl rakamın 483 milyon liraya çıkacağını kaydetti.
Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı"ndan faydalanacak başvuru sahiplerinin belirlendiğini belirtti.
Bu yıla yönelik başvuruların, illerdeki değerlendirme komisyonları tarafından yapılan değerlendirilmesinin bugün sona erdiğini anımsatan Çelik, 161 bin 529 genç çiftçinin başvurusunun değerlendirilmesi sonucunda 16 bin 67'sinin hibe almaya hak kazandığını bildirdi. Çelik, bu kapsamda, genç çiftçilere 30’ar bin liralık hibe desteği verileceğine işaret etti.
Çelik, bugün projeden faydalanacak genç çiftçilerin hak ediş listelerinin ilan edildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"30 Mayıs-05 Haziran tarihleri arasında 5 iş günü tüm il ve ilçe müdürlüklerinde askıda kalacak. Başvuru yapan genç çiftçiler, il ve ilçe müdürlüklerinden veya 'https://gencciftci.tarim.gov.tr' adresinden durumlarını öğrenebilecekler. Hibe almaya hak kazanan genç çiftçiler, 6-13 Haziran tarihleri arasında il ve ilçe müdürlükleri ile yapacakları sözleşmelerden sonra projelerini faaliyete geçirmeye başlayacaklar. 2017 yılı için hibe verilecek 16 bin 67 projenin, 8 bin 375'i büyükbaş hayvancılık (sığır), 165’i manda, 2 bin 860’ı küçükbaş hayvancılık (koyun-keçi), bin 20’si büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık tesisi ve hayvan alımı, bin 423’ü arıcılık, 513’ü kanatlı yetiştiriciliği tesisi, 50’si ipekböceği yetiştiriciliği tesisi, 359’u bağcılık ve kapama meyve bahçesi tesisi, 411’i mantar üretimi tesisi, 732’si örtü altı tesisi, 67’si fide-fidan süs bitkisi üretimi tesisi ve 92’si de tıbbi aromatik ve coğrafi işaretli ürünler alanlarında uygulanacak."
Geçen yıl başlatılan ve 3 yıl sürecek bu program kapsamında geçen sene 15 bin genç çiftçiye çeşitli projeleri karşılığı olarak 450 milyon liralık hibe kullandırdıklarını ifade eden Çelik, "Bu yıl ise 16 bin 67 genç çiftçimize 483 milyon liralık hibe kullandıracağız. Bu projeler içerisinde yer alan büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projeleri kapsamında 165 bin 400 adet hayvan dağıtımı gerçekleştirilecek. Genç çiftçi projeleriyle ilgili verdiğimiz bu hibeler, kırsal kalkınma kapsamındaki desteklerimizin sadece bir parçası. Bu destekteki amacımız, hem tarımsal nüfusu gençleştirmek hem de kırsal kalkınmanın gençlerle beraber daha dinamik ve kalıcı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak. Verilecek bu desteğimiz, genç çiftçilerimize ve ülkemiz tarımına şimdiden hayırlı olsun." değerlendirmelerinde bulundu.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, "2016 yılında başlattığımız ve üç yıl sürecek 'Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı' kapsamında geçen sene 15 bin genç çiftçiye çeşitli projeleri karşılığı olarak 450 milyon liralık hibe kullandırmıştık. Bu yıl 16 bin 67 genç çiftçimize 483 milyon liralık hibe kullandıracağız" dedi
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