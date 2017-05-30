13:34, 30 Mayıs 2017 Salı

Çin'de vinç işçilerin üzerine devrildi: 6 ölü



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Çin'de meydana gelen vinç kazasında 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Çin'de meydana gelen vinç kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin doğusundaki Şangdong eyaletinin başkenti Cinan'da, Şıciacuang-Cinan hattındaki bir demir yolu inşaat alanında, işçilerin çalıştığı sırada vinç devrildi. İşçilerden 5'i olay yerinde, biri kaldırıldığı hastanede öldü. Kazada bir kişi de yaralandı. Yerel yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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