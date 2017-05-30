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Asya
13:34, 30 Mayıs 2017 Salı

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Çin'de vinç işçilerin üzerine devrildi: 6 ölü
Çin'de vinç işçilerin üzerine devrildi: 6 ölü
Foto: Arşiv

Çin'de meydana gelen vinç kazasında 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çin'de meydana gelen vinç kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin doğusundaki Şangdong eyaletinin başkenti Cinan'da, Şıciacuang-Cinan hattındaki bir demir yolu inşaat alanında, işçilerin çalıştığı sırada vinç devrildi.

İşçilerden 5'i olay yerinde, biri kaldırıldığı hastanede öldü. Kazada bir kişi de yaralandı.

Yerel yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlattı.



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