IKBY Peşmergeleri komutanından PKK'ya gözdağı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Özel Birlikleri (Zerevani) Komutanı General Aziz Veysi, yaptığı açıklamada "PKK'nın Musul'un Sincar Dağı ve çevre bölgelerindeki varlığı ile Şii silahlı gücü Haşdi Şabi'nin Irak-Suriye sınırı üzerindeki son tartışmalı operasyonları hakkında" değerlendirmelerde bulundu.
IKBY'nin tüm çağrıları ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği hava saldırılarına rağmen Sincar'dan çekilmemekte ısrar eden PKK'nın "Bağdat'ın sessizliğinden güç aldığını" belirten Veysi, "Irak büyük bir hata içerisinde. Bağdat da çok iyi biliyor ki Türkiye PKK'nın Sincar (Şengal) Dağı'nda örgütlenip orada bir tehdit haline gelmesini kabul etmeyecektir." dedi.
Türkiye'nin bir komşu ülke olarak haklı gerekçelerle kendi güvenliğini garanti almaya çalıştığını dile getiren Veysi şunları söyledi:
"Türkiye, Sincar'dan TNT ile militanların Ankara ve İstanbul'a gönderilmesine göz yummayacaktır. Bu mesele Irak'ı sonu olmayan bir savaşa doğru götürebilir. Türkiye komşu ülkedir ve güvenliğinin göz önünde tutulması lazım. PKK, Irak ile Türkiye arasında fitne çıkarmanın peşinde."
PKK'nın bölgesel bazı devletlerin desteğiyle "kirli oyunlar oynayıp, büyük hayaller kurduğunu" ifade eden Veysi, "PKK'nın IKBY'de bir güç haline gelmesine asla izin vermeyeceğiz. Bölgenin kendi sahipleri ve izlediği bir siyasi çizgisi var. PKK hangi maske ve isim altında karşımıza çıkarsa çıksın, bizim için aynıdır ve değişmez." diye konuştu.
Peşmerge Özel Birlikleri (Zerevani) Komutanı ayrıca Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu için Washington öncülüğünde Erbil ve Bağdat arasında yapılan askeri anlaşmaya Haşdi Şabi'nin sadık kalmadığını vurguladı.
Veysi, "Irak ordusu, Peşmerge ve Haşdi Şabi güçleri için belirlenen bir plan vardı. Haşdi Şabi, son dönemlerde bu anlaşmaya bağlı kalmayarak Musul-Suriye sınırı üzerinde birtakım operasyonlar başlattı." dedi.
Haşdi Şabi'nin Erbil-Bağdat anlaşmasını çiğneyerek, Irak-Suriye sınırını denetim altına almaya çalışmasının altında farklı senaryoların yattığını dile getiren Veysi, sözlerini şöyle tamamladı:
"İran tüm gücüyle bölgede hakimiyet kurmaya çalışıyor. Özellikle İran-Irak-Suriye hattı kurarak bu karayolunun denetimini elinde tutmak istiyor. Bunun yanında, Irak'taki Sünnilerin etkisiz kalması için de büyük bir çaba sarf ediyor. Ortadaki senaryonun farkındayız ve endişeli bir şekilde izliyoruz. Ancak başta bölgedeki Sünni ülkeler olmak üzere, ABD ve Batı İran'ın uygulamak istediği bu senaryoya karşı duruyor."
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Gruzdev, "Türkiye, Rus tahıl ürünlerine bir kısıtlama getirmedi" dedi
İHH Genel Başkan Yardımcısı Oruç'tan, Gazze'de yoksulluk ve işsizlik arttığı, şehirdeki altyapının da kullanılamaz hale geldiği uyarısı geldi
Ülkenin güneydoğusundaki Biafra bölgesinin bağımsızlığını isteyen Biafra Yerli Halkları, 1967'de tek taraflı ilan ettikleri Biafra Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle üyelerine protesto çağrısı yaptı
ABD'nin THAAD kapsamında kurulumu yaptığı 4 ilave füze platformunu için Güney Kore otoritelerinden izin almadığı ortaya çıktı
Fas'taki siyasi partiler, İçişleri Bakanı Leftit'ten ülkenin kuzeyinde devam eden toplumsal gerginliğin sona erdirilmesi konusunda sorumluluk almasını istedi
IKBY Peşmerge Özel Birlikleri Komutanı General Veysi, PKK'nın Musul'un Sincar Dağı ve çevre bölgelerindeki varlığı ile ilgili "PKK'nın IKBY'de bir güç haline gelmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi
Çin'de meydana gelen vinç kazasında 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Afganistan'ın eski Devlet Başkanı Karzai, "Afganistan'da terör örgütü DEAŞ'ın varlığı ABD'nin projesidir" açıklaması yaptı
1991 yılında SSCB'den özgürlüklerini ilan eden iki devlet Özbekistan ve Kırgızistan üzerinde anlaşamadıkları 300 kilometrelik sınır için yeniden biraraya geldi
Panama'nın ev hapsindeki eski diktatörü Manuel Noriega, beyin tümörü nedeniyle 83 yaşında öldü
İngiliz havayolu şirketi British Airways, bilgisayar sistemindeki arızanın giderilmesinin ardından tüm uçuşlarının normale döndüğünü açıkladı
Rusya lideri Putin, Paris'te Macron ile terörle mücadele anlaşması yaparken Dışişleri Bakanı Lavrov Kahire'de Sisi'nin Libya'ya saldırısına destek vermeye gitti. Gündemi hareketli olan Putin yarın da Suudi Arabistan Kralı Selman'ın oğlu Muhammed ile yarın Moskova'da görüşecek.
İki yılı aşkın süredir çatışmaların eksik olmadığı Yemen'de son bir ayda hızla yayılan kolera salgınında 478 kişi hayatını kaybetti
Ekvador Devlet Başkanı Moreno, WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın "bilgisayar korsanı" olduğunu ve Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinde kalmaya devam etmesine izin vereceğini açıkladı