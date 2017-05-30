Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
15:52, 30 Mayıs 2017 Salı
Irak
13:56, 30 Mayıs 2017 Salı

  • Paylaş
IKBY Peşmergeleri komutanından PKK'ya gözdağı
IKBY Peşmergeleri komutanından PKK'ya gözdağı

IKBY Peşmerge Özel Birlikleri Komutanı General Veysi, PKK'nın Musul'un Sincar Dağı ve çevre bölgelerindeki varlığı ile ilgili "PKK'nın IKBY'de bir güç haline gelmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Özel Birlikleri (Zerevani) Komutanı General Aziz Veysi, yaptığı açıklamada "PKK'nın Musul'un Sincar Dağı ve çevre bölgelerindeki varlığı ile Şii silahlı gücü Haşdi Şabi'nin Irak-Suriye sınırı üzerindeki son tartışmalı operasyonları hakkında" değerlendirmelerde bulundu. 

IKBY'nin tüm çağrıları ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği hava saldırılarına rağmen Sincar'dan çekilmemekte ısrar eden PKK'nın "Bağdat'ın sessizliğinden güç aldığını" belirten Veysi, "Irak büyük bir hata içerisinde. Bağdat da çok iyi biliyor ki Türkiye PKK'nın Sincar (Şengal) Dağı'nda örgütlenip orada bir tehdit haline gelmesini kabul etmeyecektir." dedi.

"PKK, IRAK İLE TÜRKİYE ARASINDA FİTNE ÇIKARMANIN PEŞİNDE"

Türkiye'nin bir komşu ülke olarak haklı gerekçelerle kendi güvenliğini garanti almaya çalıştığını dile getiren Veysi şunları söyledi:

"Türkiye, Sincar'dan TNT ile militanların Ankara ve İstanbul'a gönderilmesine göz yummayacaktır. Bu mesele Irak'ı sonu olmayan bir savaşa doğru götürebilir. Türkiye komşu ülkedir ve güvenliğinin göz önünde tutulması lazım. PKK, Irak ile Türkiye arasında fitne çıkarmanın peşinde."

PKK'nın bölgesel bazı devletlerin desteğiyle "kirli oyunlar oynayıp, büyük hayaller kurduğunu" ifade eden Veysi, "PKK'nın IKBY'de bir güç haline gelmesine asla izin vermeyeceğiz. Bölgenin kendi sahipleri ve izlediği bir siyasi çizgisi var. PKK hangi maske ve isim altında karşımıza çıkarsa çıksın, bizim için aynıdır ve değişmez." diye konuştu.

HAŞDİ ŞABİ ANLAŞMAYA SADIK KALMADI

Peşmerge Özel Birlikleri (Zerevani) Komutanı ayrıca Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu için Washington öncülüğünde Erbil ve Bağdat arasında yapılan askeri anlaşmaya Haşdi Şabi'nin sadık kalmadığını vurguladı.

Veysi, "Irak ordusu, Peşmerge ve Haşdi Şabi güçleri için belirlenen bir plan vardı. Haşdi Şabi, son dönemlerde bu anlaşmaya bağlı kalmayarak Musul-Suriye sınırı üzerinde birtakım operasyonlar başlattı." dedi.

Haşdi Şabi'nin Erbil-Bağdat anlaşmasını çiğneyerek, Irak-Suriye sınırını denetim altına almaya çalışmasının altında farklı senaryoların yattığını dile getiren Veysi, sözlerini şöyle tamamladı: 

"İran tüm gücüyle bölgede hakimiyet kurmaya çalışıyor. Özellikle İran-Irak-Suriye hattı kurarak bu karayolunun denetimini elinde tutmak istiyor. Bunun yanında, Irak'taki Sünnilerin etkisiz kalması için de büyük bir çaba sarf ediyor. Ortadaki senaryonun farkındayız ve endişeli bir şekilde izliyoruz. Ancak başta bölgedeki Sünni ülkeler olmak üzere, ABD ve Batı İran'ın uygulamak istediği bu senaryoya karşı duruyor." 



İlgili Konular IKBY ırak pkk haşdi şabi
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Irak Haberleri
Rusya'dan quot tahıl kısıtlaması quot iddialarına cevap
Rusya'dan "tahıl kısıtlaması" iddialarına cevap

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Gruzdev, "Türkiye, Rus tahıl ürünlerine bir kısıtlama getirmedi" dedi
İHH'dan 'Gazze' uyarısı
İHH'dan 'Gazze' uyarısı

İHH Genel Başkan Yardımcısı Oruç'tan, Gazze'de yoksulluk ve işsizlik arttığı, şehirdeki altyapının da kullanılamaz hale geldiği uyarısı geldi
Nijerya'daki Biafralı ayrılıkçılardan protesto çağrısı
Nijerya'daki Biafralı ayrılıkçılardan protesto çağrısı

Ülkenin güneydoğusundaki Biafra bölgesinin bağımsızlığını isteyen Biafra Yerli Halkları, 1967'de tek taraflı ilan ettikleri Biafra Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle üyelerine protesto çağrısı yaptı
Güney Kore'de quot izinsiz quot THAAD platformları hakkında soruşturma
Güney Kore'de "izinsiz" THAAD platformları hakkında soruşturma

ABD'nin THAAD kapsamında kurulumu yaptığı 4 ilave füze platformunu için Güney Kore otoritelerinden izin almadığı ortaya çıktı
Fas siyasilerinden hükümete sorumluluk çağrısı
Fas siyasilerinden hükümete sorumluluk çağrısı

Fas'taki siyasi partiler, İçişleri Bakanı Leftit'ten ülkenin kuzeyinde devam eden toplumsal gerginliğin sona erdirilmesi konusunda sorumluluk almasını istedi
IKBY Peşmergeleri komutanından PKK'ya gözdağı
IKBY Peşmergeleri komutanından PKK'ya gözdağı

IKBY Peşmerge Özel Birlikleri Komutanı General Veysi, PKK'nın Musul'un Sincar Dağı ve çevre bölgelerindeki varlığı ile ilgili "PKK'nın IKBY'de bir güç haline gelmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi
Çin'de vinç işçilerin üzerine devrildi 6 ölü
Çin'de vinç işçilerin üzerine devrildi: 6 ölü

Çin'de meydana gelen vinç kazasında 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Karzai DEAŞ ABD projesidir
Karzai: DEAŞ, ABD projesidir

Afganistan'ın eski Devlet Başkanı Karzai, "Afganistan'da terör örgütü DEAŞ'ın varlığı ABD'nin projesidir" açıklaması yaptı
Özbekistan ve Kırgızistan sınır meselelerini görüştü
Özbekistan ve Kırgızistan sınır meselelerini görüştü

1991 yılında SSCB'den özgürlüklerini ilan eden iki devlet Özbekistan ve Kırgızistan üzerinde anlaşamadıkları 300 kilometrelik sınır için yeniden biraraya geldi
Panama'nın eski diktatörü Noriega öldü
Panama'nın eski diktatörü Noriega öldü

Panama'nın ev hapsindeki eski diktatörü Manuel Noriega, beyin tümörü nedeniyle 83 yaşında öldü
AB'den kamuya ücretsiz Wi-Fi
AB'den kamuya ücretsiz Wi-Fi

AB kamusal alanlara ücretsiz kablosuz internet sağlamaya hazırlanıyor
Ürdün sınırında operasyon
Ürdün sınırında operasyon

Yasa dışı yollarla Ürdün'e girmeye çalışan 2 kişi öldürüldü
British Airways'de kriz sona erdi
British Airways'de kriz sona erdi

İngiliz havayolu şirketi British Airways, bilgisayar sistemindeki arızanın giderilmesinin ardından tüm uçuşlarının normale döndüğünü açıkladı
Rusya'dan Mısır'a destek ziyareti
Rusya'dan Mısır'a destek ziyareti

Rusya lideri Putin, Paris'te Macron ile terörle mücadele anlaşması yaparken Dışişleri Bakanı Lavrov Kahire'de Sisi'nin Libya'ya saldırısına destek vermeye gitti. Gündemi hareketli olan Putin yarın da Suudi Arabistan Kralı Selman'ın oğlu Muhammed ile yarın Moskova'da görüşecek.
Yemen'de kolera salgınının önüne geçilemiyor
Yemen'de kolera salgınının önüne geçilemiyor

İki yılı aşkın süredir çatışmaların eksik olmadığı Yemen'de son bir ayda hızla yayılan kolera salgınında 478 kişi hayatını kaybetti
Moreno'dan Assange'a 'hacker' benzetmesi
Moreno'dan Assange'a 'hacker' benzetmesi

Ekvador Devlet Başkanı Moreno, WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın "bilgisayar korsanı" olduğunu ve Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinde kalmaya devam etmesine izin vereceğini açıkladı

Haberler

Haşdi Şabi'den Musul'un batısında ilk saldırı
Haşdi Şabi'den Musul'un batısında ilk saldırı

Irak Hizbullahı Genel Sekreteri öldürüldü
Irak Hizbullahı Genel Sekreteri öldürüldü

Af Örgütü'nden Haşdi Şabi açıklaması
Af Örgütü'nden Haşdi Şabi açıklaması

'Haşdi Şabi, PKK'ya silah verdi' iddiası
Haşdi Şabi PKK'ya silah verdi' iddiası

Nuceyfi'den 'Haşdi Şabi' yasasına tepki
Nuceyfi'den 'Haşdi Şabi' yasasına tepki

Irak'ta Haşdi Şabi'ye yasal statü tasarısı oylanacak

KDP: Haşdi Şabi Kerkük'e yerleşti
KDP Haşdi Şabi Kerkük'e yerleşti

Haşdi Şabi'den 'Suriye' çıkışı
Haşdi Şabi'den 'Suriye' çıkışı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 