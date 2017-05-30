Fas siyasilerinden hükümete sorumluluk çağrısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Fas'ta iktidar ve muhalefette yer alan üç siyasi parti, İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit'i "ülkenin kuzeyinde devam eden toplumsal gerginliğin sona erdirilmesi konusunda sorumluluk almaya" çağırdı.
Hükümette yer alan Adalet ve Kalkınma Partisi ve Halk Gücü Sosyalist Birliği ile muhalefetteki İstiklal Partisi'nin El-Huseyma kentindeki temsilciliklerinden yapılan ortak açıklamada, "Ülkeyi meçhule götüren Rif bölgesindeki toplumsal gerginliğin sona erdirilmesi için İçişleri Bakanı Abduvafi Leftit'i sorumluluk almaya davet ediyoruz. Gözaltına alınan bölge sakinlerinin bir an önce şartsız şekilde serbest bırakılmalarını talep ediyoruz." denildi.
"Ulusal partilerin bölgedeki gelişmelere müdahalede yetersiz kaldığı" belirtilen açıklamada, "sosyal paylaşım sitelerinde ve bir takım medya organlarında yayınlanan videoların gerçeği yansıtmadığı, bu videolara bakarak savcıların göz altı kararı almalarının yerinde olmadığı" ifade edildi.
El-Huseyma İstinaf Mahkemesi Savcılığı dün yaptığı açıklamada "devletin bütünlüğüne ve birliğine kastettikleri şüphesiyle 26 Mayıs Cuma gününden bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda 40 kişinin gözaltına alındığını" duyurmuştu.
Geçen yıl ekim ayında El-Huseyma'da Muhsin Fikri isimli bir balıkçının polisin el koyduğu balıklarını çöp kamyonundan almaya çalışırken, presleme haznesinde sıkışarak hayatını kaybetmesinin ardından, El-Huseyma ve civar kentler başta olmak üzere, ülke genelinde birçok gösteri düzenlenmişti. Son olarak 18 Mayıs Perşembe günü düzenlenen gösterilere 40 bin kişinin katıldığı açıklanmıştı.
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