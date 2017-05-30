14:17, 30 Mayıs 2017 Salı

Güney Kore'de "izinsiz" THAAD platformları hakkında soruşturma

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Güney Kore'de yeni seçilen Devlet Başkanı Moon Jae-in, ABD'nin ülkede kurduğu Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sisteminin bazı parçalarının ülkeye gizli olarak sokulduğu iddiaları hakkında soruşturma başlattı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, THAAD kapsamında Seul yönetiminden izin alınmadan kurulumu gerçekleştiği anlaşılan dört füze fırlatma platformu hakkında devlet başkanının talimatıyla özel bir soruşturma başlatıldığını belirtildi.

Söz konusu platformların THAAD kapsamında Seul yönetiminin bilgisi dahilinde kurulan iki üniteye ek olarak ülkeye sokulduğu belirtildi.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Yoon Young-chan, basın mensuplarına yaptığı bilgilendirmede, "Başkan Moon, dört ilave füze platformunun ülkeye nasıl sokulduğu, bu kararı kimin aldığı , kararın neden halka açıklanmadığı ve neden yeni yönetimin bugüne kadar konu hakkında bilgilendirilmediğinin açıklığa kavuşturulması için talimat verdi." dedi.

Yoon, Moon'un dört ilave platformun varlığını öğrendiğinde şaşkınlığa uğradığını ve doğrulama için Savunma Bakanı Han Min-koo'yu aradığını belirtti.

Geçen hafta Moon hükümetinin geçiş ekibine verdiği brifingde ilave ekipmandan söz etmeyen bakanın ancak sorulduğunda platformların varlığını onayladığını ifade edildi.

Yoon, Devlet Başkanı Moon'un izinsiz girişlerin araştırılması için sosyal işlerden sorumlu devlet bakanını ve Ulusal İstatistik Kurumu başkanını görevlendirdiğini söyledi.

THAAD unsurları, Güney Kore'ye 8 Mart'ta ulaşmaya başlamış, sistemin kurulumuna ise geçen ay başlanmıştı.

10 Mayıs'ta göreve başlayan Moon, muhalefetteyken THAAD'ın kurulumuna karşı tutumuyla biliniyordu. Hükümetin ABD'ye sistemi ülkeye kurma izni vermesinde bir usul hatası olduğunu vurgulayan Moon, bu konuda parlamentonun onayının alınması gerektiğini savunmuştu.