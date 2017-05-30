Nijerya'daki Biafralı ayrılıkçılardan protesto çağrısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Nijerya'da ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB), 1967'de tek taraflı ilan ettikleri Biafra Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle üyelerine eylem çağrısında bulundu.
Ulusal basına göre, bağımsızlık yanlısı IPOB ve Egemen Biafra Devletini Kurma Hareketi (MASSOB) gibi örgütler, Biafra Cumhuriyeti'nin ilan edilişinin 50. yılı sebebiyle üyelerinden iş yerlerinin kepenklerini kapatmalarını ve sokağa çıkmamalarını istedi.
Nijerya güvenlik birimleri ise şiddet olaylarının yaşanması ihtimaline karşı güneydoğu eyaletlerinden Enugu'nun bazı noktalarında önlemler aldı.
Enugu Polis Sözcüsü Ebere Amaraizu, "Polis birimlerimiz eyaletin farklı birimlerinde önlem alarak insanların normal hayatlarına devam edebilmeleri için gereken güvenliği sağlıyor. IPOB ve MASSOB gibi örgütlerin eylem çağrısı yasa dışıdır." dedi.
Nijerya'nın güneydoğusunda geçen yıl IPOB ve MASSOB'un düzenlediği gösterilerde güvenlik güçleriyle ayrılıkçılar arasında çıkan olaylarda 30 kişi hayatını kaybetmişti. Biafra halkının, Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1960'larda çıkan iç savaşta milyonlarca kişi yaşamını yitirmişti. Ülkenin güneydoğusunda 1967'da tek taraflı kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.
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