Güncelleme: 14:46, 30 Mayıs 2017 Salı

İHH'dan 'Gazze' uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç, Gazze'de yoksulluk ve işsizliğin arttığını ve şehirdeki altyapının kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER) ile Gazze Destek Derneği tarafından hazırlanan ve Filistin ile Gazze'deki durumu ele alan iki ayrı rapor Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak kamuoyuyla paylaşıldı.

İHH Genel Başkanı Oruç, vakfın genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Gazze'de 11 yıldır ablukanın devam ettiğini, İsrail'in bu süre içinde gerçekleştirdiği 3 ayrı saldırıda 4 bine yakın insanın hayatını kaybettiğini belirtti.

Oruç, "2014 yılında Kahire'de uluslararası toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda Gazze'nin yeniden imarı kararlaştırılmıştı. Geçen 3 yıl içerisinde vadedilen yardım miktarının çeyreği bile gerçekleştirilemedi. Bu geçen 11 yıl içerisinde yoksulluk ve işsizlik arttı. Şehirdeki altyapı kullanılamaz hale geldi." diye konuştu.

"Özgür Kudüs Yürüyüşü"nü 2011'den beri sürdürdüklerini aktaran Oruç, yarın 19.00'da Tünel'den Galatasaray Lisesine aynı yürüyüşü yapacaklarını ifade etti.

"İSRAİL KUŞATMASI İNSANİ KRİZİ DAHA DA ARTIRIYOR"

Gazze Destek Derneği tarafından hazırlanan "2016 yılı Gazze Şeridi İnsani Durumu Yıllık Raporu"nu okuyan Derneğin Yurtiçi Koordinasyon Müdürü Emrullah Arpacık ise şunları kaydetti:

"Abluka, nüfusun yüzde 71'ini oluşturan ve 8 mülteci kampına dağılmış vaziyette olan mültecilerle 5 ana vilayette yaşayan 2 milyon Filistinliyi hedef alıyor. Arkasında 4 bin 333'ten fazla şehit 19 bin 168 yaralı ve toplam yerleşim birimlerinin yüzde 77,36'sı anlamına gelen 292 bin 502 hasar görmüş ev bırakan ve üçü yıkıcı olan çeşitli saldırılarla devam eden İsrail kuşatması, bu insani krizi daha da arttırıyor. Son saldırının ardından girişilen yeniden yapılandırma sürecindeki ilerleme seviyesi yüzde 43'ü geçemedi. 2016 yılının sonuna kadar halen 7 bin 333 yıkılmış ev ve 65 bin yerinden edilmiş insan bulunmaktadır."

GAZZE'DE İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 41,7

Gazze'de işsizlik oranın yüzde 41,7 olduğuna dikkati çeken Arpacık, "Bulunamayan ilaç oranı yüzde 35, bulunamayan tek kullanımlık tıbbi malzeme oranı yüzde 45. Dışarıya sevk edilen hasta sayısı 23 bin 972, kanser sayısı 12 bin 600, kronik hasta sayısı 116 bin 762 ve bulaşıcı hastalık kapmış hasta sayısı 40 bin 529'dur. Elektrik kesintileri günde 12-24 saattir. 2010 yılından bu yana mum kullanımı ve güvensiz aydınlatma araçları nedeniyle 23 çocuk dahil 29 ölüm yaşanmıştır." diye konuştu.