15:02, 30 Mayıs 2017 Salı

Rusya'dan "tahıl kısıtlaması" iddialarına cevap





Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Gruzdev, "Türkiye, Rus tahıl ürünlerine bir kısıtlama getirmedi" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Aleksey Gruzdev, Türkiye’nin Rus tahıl ürünlerine bir kısıtlama getirmediğini belirterek, “Sadece bazı teknik sıkıntılar yaşanmış.” dedi. Rusya’nın başkenti Moskova’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gruzdev, geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin Rus tahıl ürünlerine kısıtlama getirdiğine yönelik öne sürülen iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Türkiye’nin Rus tahıl ürünlerine herhangi bir kısıtlama getirmediğini vurgulayan Gruzdev, ancak bazı ürünlerin girişinde teknik aksaklıkların yaşandığını dile getirdi. Gruzdev, Türk yetkililerin söz konusu iddiaları ivedilikle reddettiğini anımsatarak, şöyle konuştu: “Türk ortaklarımız da bazen teknik sıkıntıların yaşanabileceğini belirttiler. Ancak dün aldığımız verilere göre Rus tarafını ilgilendiren alanlarda hiçbir kısıtlama tespit etmedik. Türk Ekonomi Bakanlığı ve ilgili tüm kurumlara konuyu güncel bir şekilde ele alıyoruz ve almaya devam edeceğiz.” Rus tahıl sektöründeki bazı yetkililer, bir süre önce yapıkları açıklamalarda, Türkiye’nin Rus tahıl ürünlerinde maksimum yüzde 20-25’lik ithalat kotası getirdiklerini iddia etmişlerdi.

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