'Tuzla Piyade Okulu' iddianamesi hazır

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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ve sırasında Tuzla Piyade Okulundaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin 35'i tutuklu rütbeli 40 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, mahkemeye sunuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Bülent Başer ve Hikmet Pak tarafından yürütülen soruşturma sonucunda 382 sayfalık iddianame hazırlandı.
İddianamede, binbaşılar Murat Çoban ve Zafer Bayraktar, yüzbaşılar İbrahim Karakuş ve Mustafa Akduman, üsteğmenler Ömer Faruk Akar, Ömer Faruk Karaboğa, Veysi Erik, Mustafa Karahan, Servet Kartal ve Kadir Erol, teğmenler Ömer Faruk Aydemir, Tayfun Ortanca, Hakan Demirel, Emre Poyraz, Rıdvan Eray Başbuğa, Kamil Beşkavak, İdris Kara Duran, Hüseyin Gümüş, Sefa Yıldırım, Uğur Çakmak, Efraim Yılmaz, Yunus Emre Ediz, Yunus Enver Sarıaslan, Hüseyin Filibe, Ahmet Ağaç, Beşir Bağış, Muhammet Mustafa İbişoğlu, Hüseyin Vurucu, Emre Bedel, Sami Okutan, Soner Öz Türk, Bekir Demircan, Remzi Cihat Çam, Halil Yavuzhan Mekeci, Şuayb Furkan Dursun, İbrahim Günaydın, İsmail Meydan, Emrah Özdemir ile Astsubay Okcan Dursun ve Uzman Çavuş Ercan Duman "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.
İddianamede, soruşturma kapsamında Binbaşı Murat Çoban'ın firari olarak arandığını ve hakkında yakalama kararı bulunduğu, 35 subayın tutuklandığı belirtildi.
Darbe kalkışmasının gerçekleştiği 15 Temmuz'da Piyade Okul Komutanlığındaki bazı şüpheli askeri personelin silah, teçhizat ve mühimmatla sivil araçlarla kışla dışına çıktıkları ve bir süre sonra döndükleri anlatılan iddianamede, bazı askeri personelin görevli olmadıkları halde okula gelerek faaliyetlere katıldıkları, başka birliklerden bazı askeri personelin Piyade Okul Komutanlığına gelerek buradaki faaliyetlere iştirak ettikleri anlatıldı.
İddianamede şüpheliler hakkında ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
İddianamede, şüpheli Astsubay Okcan Dursun ve Uzman Çavuş Ercan Duman'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' suçundan 15'er yıla, diğer şüphelilerin ise "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanan iddianame, yeni açılan ve terör ve örgütlü suçlara bakmakla görevlendirilen İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
Bu arada bu iddianame, İstanbul'daki darbe girişimine ilişkin hazırlanan 25. iddianame oldu.
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FETÖ'nün darbe girişimi öncesinde ve sırasında Tuzla Piyade Okulundaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin 35'i tutuklu rütbeli 40 şüpheli hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı
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