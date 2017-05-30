İşte Genelkurmay başkanı Hulusi Akar'ın cevapları

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Meclis 15 Temmuz Darbeyi Araştırma Komisyonu'na verdiği cevapları yayınlandı.
Hulusi Akar, "MİT'ten size ulaşan istihbarat bir darbe girişimi kuşkusu yönünde mi yoksa MİT'e yapılacak bir operasyon muydu?" sorusuna şu cevabı verdi:
"MİT'ten gelen istihbaratta darbe söz konusu olmayıp MİT Müsteşarına karşı yapılacağı iddia edilen bir operasyon ile ilgiliydi. Ancak son zamanlarda adam kaçırma, suikast gibi bazı kişilere operasyon yapılacağı hakkında duyumlar alınmaktaydı. Bu duyumlarla ihbar konusu olay birlikte değerlendirildiğinde daha büyük bir planlama olabileceği şüphesiyle yukarıda belirtilen tedbirler alınmıştır"
Buna göre 8 sayfalık cevap metninden öne çıkanlar ise şöyle:
- MİT'e ihbarın büyük bir planın parçası olduğunu düşündük
- Konuşma özgürlüğümü komutan tavrı içinde sürdürdüm
- MİT'e yapılan ihbarda darbe söz konusu değildi
- MİT'e ihbarı en başından itibaren ciddi olarak ele aldık
- MİT Müsteşarı Cumhurbaşkanı'nın koruma müdürünü aradı
- FETÖ'nün darbeye cüret etmesini kimse beklemiyordu
- İlk andan itibaren hiçbir pazarlık sözkonusu olmadı
- İlk andan itibaren her şeyi göze alarak veya hiçbir kazancı-kaybı düşünmeden darbecilere şiddetle karşı çıktım
- Hatta emir subayımın, Genelkurmay makam odasında alnıma silah dayadığı anda dahi inandıklarımı ve karşı görüşlerimi tavizsiz olarak söyledim
- Bu işe son vermelerini ve teslim olmalarını defaatle telkin ettim
- Tüm uçuşların durdurulmasını emrettim
- Alınan tedbirlerle darbe öne çekildi ve akamete uğratıldı
- FETÖ/PDY'nin tarafımızdan fark edilmemesi söz konusu değildir
- Tabii ki fark edilmiş hatta en üst seviyede risk olarak tanımlanmıştır.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Meclis Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na verdiği cevaplar ortaya çıktı
FETÖ'nün darbe girişimi öncesinde ve sırasında Tuzla Piyade Okulundaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin 35'i tutuklu rütbeli 40 şüpheli hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay'da yaşananlara ilişkin davada hakim karşısına çıkan eski Tümgeneral Dişli, darbecilerin kimin adına hareket ettiklerine ilişkin savunmasını yaptı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin aldığı kararla kentteki tüm taksiler havalimanlarından müşteri alabileceği haberi AA'dan servis edildikten sonra haber yalanlandı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, "2016 yılında başlattığımız ve üç yıl sürecek 'Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı' kapsamında geçen sene 15 bin genç çiftçiye çeşitli projeleri karşılığı olarak 450 milyon liralık hibe kullandırmıştık. Bu yıl 16 bin 67 genç çiftçimize 483 milyon liralık hibe kullandıracağız" dedi
FETÖ/PDY'nin "Myanmar imamı" Sökmen'in emniyetteki işlemleri sürüyor
Savunma Sanayii Müsteşarı Demir, Suudi Arabistan'ın MİLGEM Projesi kapsamında üretilecek gemilerin alımını iptal ettiği iddialarına dair "Aksine devam edeceği yönünde bir değerlendirme var" ifadesini kullandı
Türk Akımı boru hattının derin sulardaki inşaatını gerçekleştirecek ‘Pioneering Spirit’ adlı boru döşeme gemi Çanakkale'den geçti
3 yıl sonra partisinin TBMM grup toplantısında Genel Başkan olarak konuşan Erdoğan, FETÖ davalarına da değinerek " Dünyaya sesleniyorum. eğer iade-i itibara yanaşmazsanız. yarın sizin istediklerinizden bizde olan varsa alamayacaksınız. Ettiniz ettiniz etmezseniz siz bilirsiniz "men dakka dukka" dedi.
Adana'nın Aladağ ilçesinde geçen yıl 12 kişinin öldüğü yangınla ilgili aralarında yurt müdürünün de bulunduğu tutuklu 7 sanığın 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı
HDP Sözcüsü Osman Baydemir hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Gezi Parkı odaklı eylemlerin 4. yılı nedeniyle parkın etrafı demir bariyerlerle kapatılırken, polis ekipleri park ve çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı
İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgede, Ramazanın huzur ve güven içerisinde idrak edilebilmesi için her ilin kendi dinamikleri göz önünde bulundurularak, kent genelinde gerekli önlemlerin alınmasının gereğine işaret edildi
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "NATO bugüne kadar herhangi bir yaramıza merhem olmuş değildir. Terör örgütleri ile NATO'nun ne işi vardır? Bu ayıp değil midir?" diyerek tepki gösterdi
Türkiye'nin petrol ithalatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,09 artarak 40 milyon tonu aştı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik 104 köy ve mezrada 10 bin 73 güvenlik personelinin katılımıyla düzenlenen "Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu" sürüyor