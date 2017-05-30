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İşte Genelkurmay başkanı Hulusi Akar'ın cevapları
İşte Genelkurmay başkanı Hulusi Akar'ın cevapları

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Meclis Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na verdiği cevaplar ortaya çıktı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Meclis 15 Temmuz Darbeyi Araştırma Komisyonu'na verdiği cevapları yayınlandı.

"İLK İSTİHBARAT DARBE DEĞİL MİT'E OPERASYONA YÖNELİKTİ"

Hulusi Akar, "MİT'ten size ulaşan istihbarat bir darbe girişimi kuşkusu yönünde mi yoksa MİT'e yapılacak bir operasyon muydu?" sorusuna şu cevabı verdi:

"MİT'ten gelen istihbaratta darbe söz konusu olmayıp MİT Müsteşarına karşı yapılacağı iddia edilen bir operasyon ile ilgiliydi. Ancak son zamanlarda adam kaçırma, suikast gibi bazı kişilere operasyon yapılacağı hakkında duyumlar alınmaktaydı. Bu duyumlarla ihbar konusu olay birlikte değerlendirildiğinde daha büyük bir planlama olabileceği şüphesiyle yukarıda belirtilen tedbirler alınmıştır"

DİĞER CEVAPLAR

Buna göre 8 sayfalık cevap metninden öne çıkanlar ise şöyle:

- MİT'e ihbarın büyük bir planın parçası olduğunu düşündük

- Konuşma özgürlüğümü komutan tavrı içinde sürdürdüm

- MİT'e yapılan ihbarda darbe söz konusu değildi

- MİT'e ihbarı en başından itibaren ciddi olarak ele aldık

- MİT Müsteşarı Cumhurbaşkanı'nın koruma müdürünü aradı

- FETÖ'nün darbeye cüret etmesini kimse beklemiyordu

- İlk andan itibaren hiçbir pazarlık sözkonusu olmadı

- İlk andan itibaren her şeyi göze alarak veya hiçbir kazancı-kaybı düşünmeden darbecilere şiddetle karşı çıktım

- Hatta emir subayımın, Genelkurmay makam odasında alnıma silah dayadığı anda dahi inandıklarımı ve karşı görüşlerimi tavizsiz olarak söyledim

- Bu işe son vermelerini ve teslim olmalarını defaatle telkin ettim

- Tüm uçuşların durdurulmasını emrettim

- Alınan tedbirlerle darbe öne çekildi ve akamete uğratıldı

- FETÖ/PDY'nin tarafımızdan fark edilmemesi söz konusu değildir

- Tabii ki fark edilmiş hatta en üst seviyede risk olarak tanımlanmıştır.



İlgili Konular 15 Temmuz darbe girişimi Hulusi Akar
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